Потяг з України до Болгарії: коли УЗ запустить прямий рейс до країни-переможниці Євробачення

Пасажири мандрують потяом УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

У 70-ту річницю головного пісенного конкурсу Європи у Відні перемогу здобула представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga. У мережі жартують та називають та називають Укрзалізницю "провидицею" адже за кілька місяців до Євробачення було анонсовано запуск цього пасажирського рейсу, який з'єднає українські міста з болгарськими курортами.

Новини.LIVE розкаже про прямий потяг з Києва до Варни детальніші.

Потяг УЗ Київ-Варна

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що нині ведуться перемовин з міжнародними партнерами щодо маршруту та графіка руху потяга Київ-Варна.

За його словами, тестовий рейс можуть запустити вже у червні цього року.

Відомо, що маршрут нового міжнародного потяга пролягатиме через:

Читайте також:

Львів;

Чернівці;

Сучаву (Румунія);

Бухарест (Румунія).

По часу дорога займатиме близько 30 годин, як і автобусом, проте така поїздка буде в рази комфортнішою і можна буде виспатись.

Крім того, Болгарія та Україна планують розвивати цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні, що має спростити перетин кордону для перевізників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль. Виявилось, що провідник не може забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у пасажира у наказовому тоні. В УЗ попросили пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну.

Також Новини.LIVE писали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що такий крок не вирішить проблему дефіциту місць. Річ у тім, що піковий період попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.