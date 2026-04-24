Пассажиры жалуются на поезд Киев-Ужгород: что ответили в Укрзализныце

Пассажиры жалуются на неприятные запахи в поезде Киев-Ужгород. Фото: ЦТС, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

В поезде Киев — Ужгород пассажирка пожаловалась на условия, которые сделали поездку фактически невозможной. Речь о санитарном состоянии вагонов и резком запахе, который ощущался даже в купе. Ситуацию прокомментировал перевозчик, но детали его ответа вызвали новые вопросы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Что возмутило пассажиров

Пользовательница irina__lisova резко высказалась относительно поездки и прямо посоветовала избегать этого рейса, если есть альтернатива.

"Если у Вас будет возможность не выбрать поезд Киев-Ужгород 081, сделайте это. Впечатление, что в туалете не убирали никогда. Вонь такая, что в последнем купе всю дорогу выедало глаза, пекло в горле", — написала она.

По ее словам, даже объяснение проводницы не изменило ситуации.

"Проводник сообщила, что убирает, но вагоны старые и ничего сделать невозможно, но и ехать невозможно", — добавила пассажирка.

Она также вспомнила, что ее соседка по купе не выдержала условий и вышла уже на следующей остановке.

Жалобы на поезд Киев-Ужгород. Фото: скриншот Threads

Ответ Укрзализныци

На сообщение отреагировал представитель Укрзализныци. Там заявили, что ситуацию планируют изменить в ближайшее время.

Представитель УЗ сообщил, что поезд должны полностью обновить новыми вагонами уже в течение месяца. Впрочем, в комментариях уточнили, что это будет происходить не сразу, а замена будет проходить постепенно, по мере поступления новых вагонов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в поездах ИнтерСити+ будет запрещено продавать алкоголь. Компания пошла на этот шаг из-за многочисленных жалоб пассажиров на неподобающее поведение пьяных людей во время путешествий поездом.

Также Новини.LIVE рассказывали о ситуации с "чаевыми" для проводников в поездах. УЗ внедрило систему для проводников "Сила сервиса". Оценки и отзывы пассажиров об их работе в мобильном приложении непосредственно влияют на размер денежных поощрений для проводников, лучшие из которых могут получить премию до трех должностных окладов.

Еще Новини.LIVE сообщали, пустят ли в поезд Укрзализныци с билетом из другого города. Оказалось, что пассажиры могут сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Дело в том, что места остаются закрепленными за пассажиром на весь рейс, и проводник не может отказать пассажиру в посадке на любой станции по маршруту.