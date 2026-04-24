Пасажири скаржаться на потяг Київ-Ужгород: що відповіли в Укрзалізниці

Пасажири скаржаться на неприємні запахи у потязі Київ-Ужгород. Фото: ЦТС, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

У потязі Київ — Ужгород пасажирка поскаржилась на умови, які зробили поїздку фактично неможливою. Мова про санітарний стан вагонів і різкий запах, що відчувався навіть у купе. Ситуацію прокоментував перевізник, але деталі його відповіді викликали нові запитання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Що обурило пасажирів

Користувачка irina__lisova різко висловилась щодо поїздки і прямо порадила уникати цього рейсу, якщо є альтернатива.

"Якщо у Вас буде змога не обрати потяг Київ-Ужгород 081, зробіть це. Враження, що у туалеті не прибирали ніколи. Сморід такий, що в останньому купе всю дорогу виїдало очі, пекло у горлі", — написала вона.

За її словами, навіть пояснення провідниці не змінило ситуації.

"Провідник повідомила, що прибирає, але вагони старі і нічого зробити неможливо, але і їхати неможливо", — додала пасажирка.

Вона також згадала, що її сусідка по купе не витримала умов і вийшла вже на наступній зупинці.

Скарги на поїзд Київ-Ужгород. Фото: скріншот Threads​​​​​​

Відповідь Укрзалізниці

На допис відреагував представник Укрзалізниці. Там заявили, що ситуацію планують змінити найближчим часом.

Представник УЗ повідомив, що поїзд мають повністю оновити новими вагонами вже протягом місяця. Втім у коментарях уточнили, що це відбуватиметься не одразу, а заміна проходитиме поступово, у міру надходження нових вагонів.

