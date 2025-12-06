Видео
Главная Транспорт Поезд Киев-Рахов — график и стоимость билетов в декабре

Поезд Киев-Рахов — график и стоимость билетов в декабре

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 15:15
Поезд Киев-Рахов — сколько надо заплатить за билет в плацкарте и купе в декабре (скриншоты)
Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Уже в ближайшее время тысячи украинцев отправятся на зимний отдых в Украинские Карпаты. Однако на наиболее популярные направления в западные регионы в предновогодний период нужно покупать билеты на поезда Укрзализныци заранее.

Новини.LIVE расскажут подробнее о стоимости билетов и график поезда №95 К "Гуцульщина" Киев — Рахов, который пользуется повышенным спросом.

Читайте также:

Поезд Киев — Рахов

Из столицы в Карпаты следует поезд №95 К "Гуцульщина" Киев — Рахов. Из столицы он отправляется в 20:13 и прибывает в Яремче в 7:41 утра, в Ясиню — в 9:08, в Рахов — в 9:50. Цены на билеты в вагоне плацкарт стоят от 400 гривен.

None - фото 1
Билеты Киев — Рахов. Фото: скриншот

Купейные вагоны на поезд "Гуцульщина" уже выкуплены на ближайшее время, зато есть альтернатива — поезд №55 Киев — Рахов. Из столицы он отправляется в 16:57, а прибывает в Яремче в 6:27 следующего дня, в Ясиню — в 8:11, а в Рахов — в 8:57. Билеты на плацкарт стоят от 234 гривен, а на места в купейном вагоне — 347 гривен.

None - фото 2
Билеты Киев — Рахов. Фото: скриншот

Билеты на внутренние рейсы появляются в продаже за 20 дней до даты отправления в 08:00 утра.

Ранее мы рассказывали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как ею воспользоваться.

Также мы писали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
