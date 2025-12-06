Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Потяг Київ-Рахів — графік та вартість квитків в грудні

Потяг Київ-Рахів — графік та вартість квитків в грудні

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 15:15
Потяг Київ-Рахів — скільки треба заплатити за квиток у плацкарті та купе у грудні (скриншоти)
Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Вже найближчим часом тисячі українців вирушать на зимовий відпочинок до Українських Карпат. Проте на найбільш популярні напрямки до західних регіонів у передноворічний період потрібно купувати квитки на потяги Укрзалізниці заздалегідь.

Новини.LIVE розкажуть детальніше про вартість квитків та графік потягу №95 К "Гуцульщина" Київ — Рахів, який має підвищений попит.

Реклама
Читайте також:

Потяг Київ — Рахів

Зі столиці до Карпат прямує потяг №95 К "Гуцульщина" Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 20:13 та прибуває до Яремче о 7:41 ранку, до Ясіні — о 9:08, до Рахова — о 9:50. Ціни на квитки у вагоні плацкарт вартують від 400 гривень.

None - фото 1
Квитки Київ — Рахів. Фото: скриншот

Купейні вагони на потяг "Гуцульщина" вже викуплені на найближчий час, натомість є альтернатива — потяг №55 Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 16:57, а прибуває до Яремче о 6:27 наступного дня, до Ясіні — о 8:11, а до Рахова — о 8:57. Квитки на плацкарти вартують від 234 гривень, а на місця в купейному вагоні — 347 гривень.

None - фото 2
Квитки Київ — Рахів. Фото: скриншот

Квитки на внутрішні рейси з'являються в продажі за 20 днів до дати відправлення о 08:00 ранку.

Раніше ми розповідали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як нею скористатися.

Також ми писали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Укрзалізниця подорож транспорт поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації