Потяг Київ-Рахів — скільки треба заплатити за квиток у плацкарті та купе у грудні (скриншоти)

Вже найближчим часом тисячі українців вирушать на зимовий відпочинок до Українських Карпат. Проте на найбільш популярні напрямки до західних регіонів у передноворічний період потрібно купувати квитки на потяги Укрзалізниці заздалегідь.

Новини.LIVE розкажуть детальніше про вартість квитків та графік потягу №95 К "Гуцульщина" Київ — Рахів, який має підвищений попит.

Потяг Київ — Рахів

Зі столиці до Карпат прямує потяг №95 К "Гуцульщина" Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 20:13 та прибуває до Яремче о 7:41 ранку, до Ясіні — о 9:08, до Рахова — о 9:50. Ціни на квитки у вагоні плацкарт вартують від 400 гривень.

Купейні вагони на потяг "Гуцульщина" вже викуплені на найближчий час, натомість є альтернатива — потяг №55 Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 16:57, а прибуває до Яремче о 6:27 наступного дня, до Ясіні — о 8:11, а до Рахова — о 8:57. Квитки на плацкарти вартують від 234 гривень, а на місця в купейному вагоні — 347 гривень.

Квитки на внутрішні рейси з'являються в продажі за 20 днів до дати відправлення о 08:00 ранку.

