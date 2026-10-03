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Главная Транспорт Подготовка к полётам: пилот показал закулисье авиации

Подготовка к полётам: пилот показал закулисье авиации

Ua ru
3 октября 2026 16:37
Как экипаж готовится к полёту: пилот продемонстрировал все этапы работы
Салон самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Каждый день тысячи работников авиации трудятся над тем, чтобы безопасно и быстро доставить пассажиров в разные уголки мира. Чтобы полет прошел гладко, задолго до взлета рейса проводится огромный объем работы. В частности, тщательно отслеживаются погодные условия.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Подготовка пилотов к полёту

Пилот показал подготовку к рейсу из Шарм-эль-Шейха в Ригу, во время которого самолет около 5 часов находится в воздухе.

"Начинается всё в отеле с флайт-плана, маршрута, высоты и топлива. Далее — погода на всем нашем пути и на аэродромах. И сегодня она с характером. Оцениваем турбулентность в направлении полета, проверяем техническое состояние самолета и ограничения", — поделился специалист.

Он добавил, что затем пилоты, диспетчеры и техники определяют, сколько потребуется топлива, и выбирают запасные аэропорты. Только после всех этих приготовлений принимается решение о полете.

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После этого пилоты встречаются с экипажем, проводят брифинг и направляются в аэропорт.

@kovalchuk.artem7

Что происходит ещё до того, как самолёт взлетел? ✈️ На примере реального рейса покажу, как пилоты готовятся к полёту и почему большинство важных решений принимается ещё на земле. #авиация #boeing737 #самолёт #pilot #crew

♬ оригинальная аудиозапись — Artem Kovalchuk | Captain B737

"Обсуждаем наш план, возможности, сценарии и особенности. Когда прибываем на самолет, снова всё проверяем и готовимся к вылету. И вот мы уже в воздухе. А теперь магия неба — один щелчок, и для вас 5 часов пролетают за секунду. Привет, мы уже в Риге", — добавил мужчина.

Пилот рассказал, что даже в плохую погоду самолет может приземлиться полностью автоматически.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пилоты отдыхают во время длительных полётов. Им действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. Однако при этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.

Также Новини.LIVEписали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

авиарейсы путешествие самолеты пилоты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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