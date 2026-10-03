Як екіпаж готується ло польоту: пілот показав всі етапи роботи

Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Щодня тисячі працівників авіації працюють над тим, щоб безпечно та швидко доставити пасажирів у різні куточки світу. Щоб політ пройшов добре, виконується великий пласт роботи ще задовго до зльоту рейсу. Зокрема, ретельно відстежуються погодні умови.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Підготовка пілотів до польоту

Пілот показав підготовку до рейсу з Шарм Ель Шейху до Риги, під час якого літак близько 5 годин перебуває у повітрі.

"Починається все в готелі з флайтплану, маршруту, висоти та пального. Далі погода по всьому нашому шляху і на аеродромах. І сьогодні вона з характером. Оцінюємо турблетність у напрямку польоту, дивимося технічний стан літака і обмеження", — поділився фахівець.

Він додав, що далі пілоти, диспетчери та техніки вирішують, скільки буде потрібно пального та обираються запасні аеропорти. Лише після цих всіх маніпуляцій приймається рішення про політ.

Читайте також:

Після цього пілоти зустрічаються з екіпажем, проводять брифінг та прямують в аеропорт.

"Обговорюємо наш план, можливості, сценарії та особливості. Коли прибуваємо на літак, знову все перевіряємо і готуємось до вильоту. І ось ми вже в повітрі. А зараз магія неба — один клац і для вас 5 годин проходить за секунду. Вітаю, ми вже в Ризі", — додав чоловік.

Пілот розповів, що навіть у погану погоду літак може сісти повністю автоматично.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.