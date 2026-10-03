Як екіпаж готується ло польоту: пілот показав всі етапи роботи

Підготовка до польотів: пілот показав залаштунки авіації
Щодня тисячі працівників авіації працюють над тим, щоб безпечно та швидко доставити пасажирів у різні куточки світу. Щоб політ пройшов добре, виконується великий пласт роботи ще задовго до зльоту рейсу. Зокрема, ретельно відстежуються погодні умови.
Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.
Підготовка пілотів до польоту
Пілот показав підготовку до рейсу з Шарм Ель Шейху до Риги, під час якого літак близько 5 годин перебуває у повітрі.
"Починається все в готелі з флайтплану, маршруту, висоти та пального. Далі погода по всьому нашому шляху і на аеродромах. І сьогодні вона з характером. Оцінюємо турблетність у напрямку польоту, дивимося технічний стан літака і обмеження", — поділився фахівець.
Він додав, що далі пілоти, диспетчери та техніки вирішують, скільки буде потрібно пального та обираються запасні аеропорти. Лише після цих всіх маніпуляцій приймається рішення про політ.
Після цього пілоти зустрічаються з екіпажем, проводять брифінг та прямують в аеропорт.
@kovalchuk.artem7
Що відбувається ще до того, як літак злетів? ✈️ На прикладі реального рейсу покажу, як пілоти готуються до польоту та чому більшість важливих рішень приймається ще на землі. #авіація #boeing737 #літак #pilot #crew♬ оригінальний аудіозапис - Artem Kovalchuk | Captain B737
"Обговорюємо наш план, можливості, сценарії та особливості. Коли прибуваємо на літак, знову все перевіряємо і готуємось до вильоту. І ось ми вже в повітрі. А зараз магія неба — один клац і для вас 5 годин проходить за секунду. Вітаю, ми вже в Ризі", — додав чоловік.
Пілот розповів, що навіть у погану погоду літак може сісти повністю автоматично.
Раніше Новини.LIVE розповідали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.
Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.