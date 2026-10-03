Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Підготовка до польотів: пілот показав залаштунки авіації

Підготовка до польотів: пілот показав залаштунки авіації

Ua ru
3 жовтня 2026 16:37
Як екіпаж готується ло польоту: пілот показав всі етапи роботи
Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Щодня тисячі працівників авіації працюють над тим, щоб безпечно та швидко доставити пасажирів у різні куточки світу. Щоб політ пройшов добре, виконується великий пласт роботи ще задовго до зльоту рейсу. Зокрема, ретельно відстежуються погодні умови.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Підготовка пілотів до польоту

Пілот показав підготовку до рейсу з Шарм Ель Шейху до Риги, під час якого літак близько 5 годин перебуває у повітрі.

"Починається все в готелі з флайтплану, маршруту, висоти та пального. Далі погода по всьому нашому шляху і на аеродромах. І сьогодні вона з характером. Оцінюємо турблетність у напрямку польоту, дивимося технічний стан літака і обмеження", — поділився фахівець.

Він додав, що далі пілоти, диспетчери та техніки вирішують, скільки буде потрібно пального та обираються запасні аеропорти. Лише після цих всіх маніпуляцій приймається рішення про політ.

Читайте також:

Після цього пілоти зустрічаються з екіпажем, проводять брифінг та  прямують в аеропорт.

@kovalchuk.artem7

Що відбувається ще до того, як літак злетів? ✈️ На прикладі реального рейсу покажу, як пілоти готуються до польоту та чому більшість важливих рішень приймається ще на землі. #авіація #boeing737 #літак #pilot #crew

♬ оригінальний аудіозапис - Artem Kovalchuk | Captain B737

"Обговорюємо наш план, можливості, сценарії та особливості. Коли прибуваємо на літак, знову все перевіряємо і готуємось до вильоту. І ось ми вже в повітрі. А зараз магія неба — один клац і для вас 5 годин проходить за секунду. Вітаю, ми вже в Ризі", — додав чоловік.

Пілот розповів, що навіть у погану погоду літак може сісти повністю автоматично.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

авіарейси подорож літаки пілоти
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації