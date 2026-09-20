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Главная Транспорт Почему пассажиров до сих пор заставляют снимать обувь в аэропорту

Почему пассажиров до сих пор заставляют снимать обувь в аэропорту

Ua ru
20 сентября 2026 20:36
Путешествие на самолете: почему пассажиров до сих пор заставляют снимать обувь в аэропорту
Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Прохождение контроля безопасности в аэропорту может сильно раздражать. Пограничники имеют право даже заставлять пассажиров снимать обувь, что довольно неудобно в общественном месте. Соответствующие требования связаны с безопасностью на борту.

Об этом пишет The Telegraph, передает Новини.LIVE.

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Почему пассажиров заставляют снимать обувь

Опытный путешественник Роберт Джекман обратил внимание туристов на требования по размещению вещей на пунктах контроля в аэропорту в отдельных лотках (куртки, сумки, обувь). Хотя правила постоянно меняются, до сих пор многие пассажиры даже не догадываются, почему с развитием современных технологий по-прежнему существует необходимость снимать обувь.

Правила безопасности в аэропортах должны устанавливаться национальными правительствами. Большинство этих правил связано с последствиями теракта 11 сентября и принятием Закона об авиационной и транспортной безопасности. Согласно данным правоохранительных органов, время от времени эти правила обновляются.

Когда дело доходит до досмотра пассажиров, большинство аэропортов используют разновидность сканера, который использует крошечные миллиметровые волны для обнаружения любых предметов на вашем теле. Эти волны обнаруживают все виды предметов, которые находятся в вашей одежде или спрятаны на вашем теле.

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Хотя сканеры используются уже 20 лет, технологии совершенствуются очень медленно. Из-за этого досмотр некоторых видов обуви, например, ботинок с толстыми каблуками, остаётся определённой проблемой. Вот почему в аэропортах некоторых стран Европы просят снять обувь и просканировать её отдельно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

Также Новини.LIVE сообщали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер облегчил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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