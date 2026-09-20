Подорож літаком: чому пасажирів досі змушують знімати взуття в аеропорту

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Проходження контролю безпеки в аеропорту може неабияк дратувати. Прикордонники мають право навіть роззувати пасажирів, що є доволі незручним в публічному місці. Відповідні вимоги пов'язані із безпекою на борту.

Про це пише The Telegraph, передає Новини.LIVE.

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Чому пасажирів змушують знімати взуття

Досвідчений мандрівник Роберт Джекман звернув увагу туристів на вимоги щодо розміщення речей на пунктах контролю в аеропорті в окремих лотках (куртки, сумки, взуття). Хоча правила постійно змінюються, досі багато пасажирів навіть не здогадуються, чому із розвитком сучасних технологій досі є необхідність знімати взуття.

Правила безпеки в аеропортах мають встановлювати національні уряди. Більшість цих правил пов'язані з наслідками теракту 11 вересня і прийняттям Закону про авіаційну і транспортну безпеку. Відповідно до даних правоохоронців, час від часу ці правила оновлюються.

Коли справа доходить до перевірки пасажирів, більшість аеропортів використовують різновид сканера, який використовує крихітні міліметрові хвилі для ідентифікації будь-яких об'єктів на вашому тілі. Ці хвилі виявляють всі види предметів, які знаходяться у вашому одязі або приховані на вашому тілі.

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Хоча сканери працюють вже 20 років, технології вдосконалюються дуже повільно. Через це перевірка деяких видів взуття, наприклад, черевиків із товстими підборами, залишається певною проблемою. Ось чому в аеропортах деяких країн Європи просять зняти взуття та просканувати його окремо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

Також Новини.LIVE писали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.