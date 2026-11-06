PKP Intercity проводит технические работы на сайте: как долго продлятся ограничения и что следует знать пассажирам

Поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

В субботу, 7 ноября 2026 года, пассажиры не смогут приобрести билеты на поезда PKP Intercity онлайн. Компания будет проводить технические работы. Ограничения будут действовать в утренние и дневные часы.

Об этом пишет Kolejowy Portal, передает Новини.LIVE.

Реклама

PKP Intercity предупредила о перебоях с покупкой билетов

Как сообщила компания PKP Intercity, 7 ноября 2026 года с 6:00 до 13:30 будут проводиться технические работы, во время которых нельзя будет забронировать билеты онлайн.

Перевозчик пояснил, что затруднения связаны с необходимостью проведения сетевых работ поставщиком программного обеспечения. В это время возможны ограничения в работе отдельных функций интернет-каналов продаж.

Для пассажиров временно будет недоступно бронирование мест. Кроме того, в списке найденных рейсов будет отображаться только базовая цена билета на рейс.

Читайте также:

Цены с учетом предложений и льгот, на которые имеют право пассажиры, будут отображаться только перед переходом к оплате.

Ограничения будут распространяться на все интернет-каналы продажи билетов PKP Intercity, в частности на сервис eIC, мобильное приложение перевозчика и внешние платформы продажи, такие как Bilkom и KOLEO. После завершения технических работ возможность бронирования мест будет восстановлена.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали об уникальном железнодорожном маршруте Бернина-Экспресс. На маршруте предусмотрено 196 мостов и 55 туннелей. Всего за одну поездку на этом поезде вы увидите ледники, высокогорные озёра, почти марсианские пейзажи и невероятную природу Альп.