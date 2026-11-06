PKP Intercity проводить технічні роботи на сайті: скільки триватимуть обмеження та що варто знати пасажирам

Потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

У суботу, 7 листопада 2026 року, пасажири не зможуть придбати квитки на потяг PKP Intercity онлайн. Компанія буде проводити технічні роботи. Обмеження діятимуть у ранковий та денний час.

Про це пише Kolejowy Portal, передає Новини.LIVE.

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PKP Intercity попередила про перебої з купівлею квитків

Як повідомила компанія PKP Intercity, 7 листопада 2026 року з 6:00 до 13:30 будуть проводитися технічні роботи, під час яких не можна буде забронювати квитки онлайн.

Перевізник пояснив, що ускладнення пов’язані з необхідністю проведення мережевих робіт постачальником програмного забезпечення. У цей час можливі обмеження у роботі окремих функцій інтернет-каналів продажу.

Для пасажирів не буде тимчасово доступне бронювання місць. Крім того, у списку знайдених рейсів відображатиметься лише базова ціна квитка на рейс.

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Ціни з урахуванням пропозицій та пільг, на які мають право пасажири, будуть відображатися лише перед переходом до оплати.

Обмеження поширюватимуться на всі інтернет-канали продажу квитків PKP Intercity, зокрема сервіс eIC, мобільний додаток перевізника та зовнішні платформи продажу, такі як Bilkom і KOLEO. Після завершення технічних робіт буде відновлено можливість бронювання місць.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали про унікальний залізничний маршрут Берніна-Експрес. На маршруті передбачені 196 мостів і 55 тунелів. Лише за одну поїздку у цьому потязі ви побачите льодовики, високогірні озера, майже марсіанські пейзажі і неймовірну природу Альп.