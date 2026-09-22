Праздничная распродажа PKP Intercity: как сэкономить на поездках по Польше

Поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Компания PKP Intercity порадовала пассажиров новыми скидками. Перевозчик проводит юбилейную акцию в честь 25-летия компании, которая продлится с сентября по ноябрь 2026 года. Пассажиры смогут приобрести билеты на поезда PKP Intercity на 35 % дешевле базовой цены.

Об этом говорится на официальном сайте PKP Intercity, передает Новини.LIVE.

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Праздничная распродажа PKP Intercity

Акционное предложение действует на прямые рейсы по территории Польши (без пересадок).

Билеты со скидкой можно будет приобрести с 23 по 25 сентября в кассах на вокзалах, а также на веб-сайте, в мобильном приложении и других сервисах PKP Intercity.

Пассажиры могут приобрести билеты со скидкой на рейсы категорий IC/TLK.

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С 25 сентября можно будет приобрести билеты на рейсы до 12 декабря на маршрутах категорий EIP и EIC.

Перевозчик предупредил, что скидка в размере 35% не будет действовать 14 и 20 октября. В эти дни вводятся отдельные тарифы. Работники образования, студенты и школьники смогут путешествовать по стране всего за 10 злотых.

Скидка также не распространяется на проезд в спальных вагонах, а также на поезда категории ICN.

Компания PKP Intercity была основана 1 сентября 2001 года. В течение четверти века компания развивала сеть маршрутов, а также модернизировала подвижной состав.

Ранее Новини.LIVE сообщили, что ко Дню народного образования (Dzień Edukacji Narodowej) и Дню учителя (Dzień Nauczyciela) в Польше PKP Intercity запустила распродажу билетов. Часть пассажиров получила возможность путешествовать по стране всего за 10 злотых. Предложение действует 14 октября 2026 года на внутренних маршрутах.

Также Новини.LIVE писали о том, как дешево путешествовать по Европе на поезде. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.