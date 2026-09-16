Распродажа PKP Intercity: цены на билеты и условия для пассажиров

Пассажирка путешествует в поезде PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Компания PKP Intercity порадовала пассажиров новыми скидками. Ко Дню народного образования (Dzień Edukacji Narodowej) и Дню учителя (Dzień Nauczyciela) в Польше перевозчик запускает распродажу билетов. Поездка на поезде обойдется работникам образования и студентам всего в 10 злотых.

Об этом говорится на официальном сайте PKP Intercity, передает Новини.LIVE.

Реклама

Билеты PKP Intercity по 10 злотых

День народного образования — это прекрасная возможность запланировать поездку на поезде по привлекательной цене.

Одноразовый билет в рамках акции, независимо от длины маршрута, направления или категории поезда, обойдется всего в 10 злотых.

Воспользоваться акцией могут:

Читайте также:

учащиеся в возрасте до 24 лет;

студенты и слушатели колледжей работников социальных служб в возрасте до 26 лет;

аспиранты в возрасте до 35 лет;

преподаватели дошкольных учреждений, начальных и средних школ, как государственных, так и негосударственных, имеющих статус государственных школ;

преподаватели высших учебных заведений.

При проверке билетов необходимо предъявить акционный билет и соответствующий документ, подтверждающий право на пользование предложением, то есть школьный, студенческий, слушательский, аспирантский билет или соответствующее служебное удостоверение учителя или преподавателя.

Акционные билеты действительны во 2-м классе поездов TLK, IC, EIC и EIP. Сэкономить также можно на поездках в спальных вагонах. Количество мест, на которые распространяется акция, ограничено.

Билеты можно приобрести в кассах, билетных автоматах, на интернет-сервисе e-IC и в приложении PKP Intercity. Предложение действует 14 октября 2026 года на внутренних маршрутах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать по Европе на поездах. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.