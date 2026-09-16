Распродажа PKP Intercity: цены на билеты и условия для пассажиров

PKP Intercity раздает билеты по 10 злотых: кто может сэкономить
Компания PKP Intercity порадовала пассажиров новыми скидками. Ко Дню народного образования (Dzień Edukacji Narodowej) и Дню учителя (Dzień Nauczyciela) в Польше перевозчик запускает распродажу билетов. Поездка на поезде обойдется работникам образования и студентам всего в 10 злотых.
Об этом говорится на официальном сайте PKP Intercity, передает Новини.LIVE.
Билеты PKP Intercity по 10 злотых
День народного образования — это прекрасная возможность запланировать поездку на поезде по привлекательной цене.
Одноразовый билет в рамках акции, независимо от длины маршрута, направления или категории поезда, обойдется всего в 10 злотых.
Воспользоваться акцией могут:
- учащиеся в возрасте до 24 лет;
- студенты и слушатели колледжей работников социальных служб в возрасте до 26 лет;
- аспиранты в возрасте до 35 лет;
- преподаватели дошкольных учреждений, начальных и средних школ, как государственных, так и негосударственных, имеющих статус государственных школ;
- преподаватели высших учебных заведений.
При проверке билетов необходимо предъявить акционный билет и соответствующий документ, подтверждающий право на пользование предложением, то есть школьный, студенческий, слушательский, аспирантский билет или соответствующее служебное удостоверение учителя или преподавателя.
Акционные билеты действительны во 2-м классе поездов TLK, IC, EIC и EIP. Сэкономить также можно на поездках в спальных вагонах. Количество мест, на которые распространяется акция, ограничено.
Билеты можно приобрести в кассах, билетных автоматах, на интернет-сервисе e-IC и в приложении PKP Intercity. Предложение действует 14 октября 2026 года на внутренних маршрутах.
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