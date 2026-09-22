Святковий розпродаж PKP Intercity: як економити на поїздках по Польщі

Потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Компанія PKP Intercity побалувала пасажирів новими знижками. Перевізник проводить ювілейну акцію з нагоди 25-річчя компанії, яка триватиме з вересня по листопад 2026 року. Пасажири зможуть придбати квитки на потяги PKP Intercity на 35 % дешевше від базової ціни.

Про це йдеться на офіційному сайті PKP Intercity, передає Новини.LIVE.

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Святковий розпродаж PKP Intercity

Акційна пропозиція діє на прямі рейси на території Польщі (без пересадок).

Квитки зі знижкою можна буде придбати з 23 по 25 вересня в касах на вокзалах, а також на веб-сайті, у мобільному додатку та інших сервісах PKP Intercity.

Пасажири мають можливість придбати квитки зі знижкою на рейси категорій IC/TLK.

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З 25 вересня можна буде придбати квитки на рейси до 12 грудня на сполучення категорій EIP та EIC.

Перевізник попередив, що знижка у розмірі 35% не діятиме 14 та 20 жовтня. У ці дні запроваджують окремі тарифи. Працівники освіти, студенти та школярі зможуть їздити країною всього за 10 злотих.

Знижки також не поширюється на проїзд у спальних вагонах, а також на потяги категорії ICN.

Компанія PKP Intercity була заснована 1 вересня 2001 року. Протягом чверті століття компанія розбудовувала мережу сполучень, а також модернізувала рухомий склад.

Раніше Новини.LIVE розповіла, що До Дня народної освіти (Dzień Edukacji Narodowej) та Дня вчителя (Dzień Nauczyciela) в Польщі PKP Intercity запустив розпродаж квитків. Частина пасажирів отримали можливість мандрувати країною всього за 10 злотих. Пропозиція діє 14 жовтня 2026 року на внутрішніх маршрутах.

Також Новини.LIVE писали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.