Розпродаж PKP Intercity: ціни на квитки та умови для пасажирів

Пасажирка мандрує в потягу PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Компанія PKP Intercity побалувала пасажирів новими знижками. До Дня народної освіти (Dzień Edukacji Narodowej) та Дня вчителя (Dzień Nauczyciela) в Польщі перевізник запускає розпродаж квитків. Поїздка потягом обійдеться працівникам освіти та студентам всього у 10 злотих.

Про це йдеться на офіційному сайті PKP Intercity, передає Новини.LIVE.

Реклама

Квитки PKP Intercity по 10 злотих

День народної освіти — це чудова нагода запланувати подорож поїздом за привабливою ціною.

Одноразовий квиток у рамках акції, незалежно від довжини маршруту, напрямку чи категорії поїзда, обійдеться всього у 10 злотих.

Скористатися акцією можуть:

Читайте також:

учні віком до 24 років;

студенти та слухачі коледжів працівників соціальних служб віком до 26 років;

аспіранти віком до 35 років;

викладачі дошкільних закладів, початкових та середніх шкіл, як державних, так і недержавних, що мають статус державних шкіл;

викладачі вищих навчальних закладів.

Під час перевірки квитків необхідно пред’явити акційний квиток та відповідний документ, що підтверджує право на користування пропозицією, тобто шкільний, студентський, слухацький, аспірантський квиток або відповідне службове посвідчення вчителя чи викладача.

Акційні квитки дійсні у 2-му класі поїздів TLK, IC, EIC та EIP. Заощадити також можна на поїздках у спальних вагонах. Кількість місць, на які поширюється акція, обмежена.

Квитки можна придбати в квиткових касах, квитоматах, на інтернет-сервісі e-IC та в додатку PKP Intercity. Пропозиція діє 14 жовтня 2026 року на внутрішніх маршрутах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.