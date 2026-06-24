Цены на билеты в Польше вырастут вдвое: PKP Intercity вводит изменения

Девушка путешествует на поезде PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Польский перевозчик PKP Intercity на летний период меняет условия для пассажиров. В рамках акции "Taniej z Bliskimi" ("Дешевле с близкими") скидка на билеты на поезда составит менее 30 %.

Об этом сообщает Wydarzenia Interia, передает Новини.LIVE.

Билеты PKP Intercity обойдутся дороже

Правила акции PKP Intercity "Дешевле с близкими" изменятся в пятницу, 26 июня, то есть в начале летних каникул.

До этого пассажиры, путешествующие группами от двух до шести человек, могли приобрести билеты со скидкой 30 %, если делали это не позднее чем за неделю до даты отправления поезда.

Однако такая скидка не будет действовать в период с 26 июня по 30 августа, то есть во время летних каникул. Билеты будут дешевле, однако скидка составит всего 15 %.

Читайте также:

Тем не менее акция по-прежнему будет сочетаться с другими скидками, дающими право на более дешевый проезд. В частности, поездки для школьников и студентов будут дешевле.

Как сэкономить на поездках PKP Intercity

Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо выполнить несколько условий. В частности, путешествовать нужно группой от двух до шести человек — пассажиры должны ехать одним и тем же поездом, по тому же маршруту, в тот же день и в том же классе вагона.

Билеты нужно приобрести не позднее чем за семь дней до отправления. Предложение без изменений будет действовать во всех поездах категорий TLK и IC по всей Польше.

Более дешевые билеты можно будет приобрести как на поездки 1-м, так и 2-м классом, а также в вагонах с традиционными сиденьями и в вагонах со спальными местами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кёльн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать два раза в день.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает самый длинный рейс в Европе через крупные города Германии, Чехии и Польши. Путь протяженностью 1300 км займет 18,5 часов. Поезда оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами.