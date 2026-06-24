Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт PKP Intercity меняет условия популярной акции: кому придется платить больше

PKP Intercity меняет условия популярной акции: кому придется платить больше

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 12:42
Цены на билеты в Польше вырастут вдвое: PKP Intercity вводит изменения
Девушка путешествует на поезде PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Польский перевозчик PKP Intercity на летний период меняет условия для пассажиров. В рамках акции "Taniej z Bliskimi" ("Дешевле с близкими") скидка на билеты на поезда составит менее 30 %.

Об этом сообщает Wydarzenia Interia, передает Новини.LIVE.

Билеты PKP Intercity обойдутся дороже

Правила акции PKP Intercity "Дешевле с близкими" изменятся в пятницу, 26 июня, то есть в начале летних каникул.

До этого пассажиры, путешествующие группами от двух до шести человек, могли приобрести билеты со скидкой 30 %, если делали это не позднее чем за неделю до даты отправления поезда.

Однако такая скидка не будет действовать в период с 26 июня по 30 августа, то есть во время летних каникул. Билеты будут дешевле, однако скидка составит всего 15 %.

Читайте также:

Тем не менее акция по-прежнему будет сочетаться с другими скидками, дающими право на более дешевый проезд. В частности, поездки для школьников и студентов будут дешевле.

Как сэкономить на поездках PKP Intercity

Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо выполнить несколько условий. В частности, путешествовать нужно группой от двух до шести человек — пассажиры должны ехать одним и тем же поездом, по тому же маршруту, в тот же день и в том же классе вагона.

Билеты нужно приобрести не позднее чем за семь дней до отправления. Предложение без изменений будет действовать во всех поездах категорий TLK и IC по всей Польше.

Более дешевые билеты можно будет приобрести как на поездки 1-м, так и 2-м классом, а также в вагонах с традиционными сиденьями и в вагонах со спальными местами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кёльн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать два раза в день.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает самый длинный рейс в Европе через крупные города Германии, Чехии и Польши. Путь протяженностью 1300 км займет 18,5 часов. Поезда оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами.

Польша путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации