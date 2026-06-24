Ціни на квитки в Польщі зростуть удвічі: PKP Intercity запроваджує зміни

Дівчина мандрує потягом PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Польський перевізник PKP Intercity на літній період змінює умови для пасажирів. За умовами акції "Taniej z Bliskimi" "Дешевше з близькими" знижка на квитки на потяги становитиме менше, ніж 30 %.

Про це повідомляє Wydarzenia Interia, передає Новини.LIVE.

Квитки PKP Intercity обійдуться дорожче

Правила акції PKP Intercity "Дешевше з близькими" зміняться у п’ятницю, 26 червня, тобто на початку літніх канікул.

До цього часу пасажири, які подорожували групами від двох до шести осіб, могли придбати квитки зі знижкою 30 %, якщо робили це не пізніше ніж за тиждень до дати відправлення поїзда.

Однак така знижка не діятиме в період з 26 червня по 30 серпня, тобто під час літніх канікул. Квитки будуть дешевші, проте знижка становитиме всього 15 %.

Читайте також:

Проте акція й надалі поєднуватиметься з іншими знижками, які дають право на дешевші проїзди. Зокрема, подорожі для школярів та студентів будуть дешевшими.

Як зекономити на поїздках PKP Intercity

Щоб скористатися цією пропозицією, необхідно виконати кілька умов. Зокрема, подорожувати потрібно групою від двох до шести осіб — пасажири повинні їхати одним і тим самим поїздом, тим самим маршрутом, того самого дня та в тому самому класі вагона.

Квитки потрібно придбати щонайменше за сім днів до відправлення. Пропозиція без змін діятиме у всіх поїздах категорій TLK та IC по всій Польщі.

Дешевші квитки можна буде придбати як на подорожі 1-м, так і 2-м класом, а також у вагонах із традиційними сидіннями та у вагонах зі спальними місцями.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї осені новий швидкісний поїзд ICE з’єднає Кельн та Антверпен. Маршрут пролягатиме через 6 популярних міст Європи. Потяги курсуватимуть двічі на день.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає найдовший рейс у Європі через великі міста Німеччини, Чехії та Польщі. Дорога, протяжністю 1300 км, займатиме 18,5 годин. Потяги оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонерами.