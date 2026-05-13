Транспорт Пилот рассказал, что в самолете скрыто от глаз пассажиров

Дата публикации 13 мая 2026 10:41
Пилот раскрыл, что никогда не смогут увидеть пассажиры
Пилот управляет самолетом. Фото: Wizz Air, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажиру трудно представить, что на самом деле происходит за кулисами и в кабине пилотов самолета — от предполетных приготовлений и бумажной работы до управления этим гигантским самолетом пультом приборов, которые они знают как свои пять пальцев. Пилот Wizz Air Том Копестейк рассказал о том, что не доступно путешественникам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Что происходит за кулисами кабины пилота

Пилот признался, что ему очень нравится в работе то, что есть уголки Земли, за которыми можно наблюдать сверху, однако не них еще не ступала нога человека.

"Ты чувствуешь себя таким маленьким, смотришь вниз на эти просторы снега и гор или песка и пустыни, но это самое захватывающее ощущение, я это обожаю", — сказал он.

Мужчина рассказал, что из-за работы часто вынужден очень рано просыпаться, однако имеет возможность вместе с коллегами выпить чашку кофе с круассаном, наслаждаясь невероятными видами Альп.

Он добавил, что самолеты Wizz Air настолько автоматизированы и оснащены системами поддержки, что фактически управляют самолетом за пилотов.

"Мы не управляем самолетом в буквальном смысле, а скорее программируем его так, чтобы он выполнял то, что мы от него хотим, и следим за тем, чтобы он делал это безопасно и эффективно", — признался мужчина.

Однако, чтобы доставить пассажиров из пункта А в пункт Б, необходимо осилить огромный объем работы, часть из которой выполняется еще до того, как пассажиры займут свои места в самолете.

И прежде чем Том садится за штурвал, чтобы выпить кофе и съесть круассан — эта работа неотъемлемая часть его предполетной рутины.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в аэропортах действует строгое правило, согласно которому у пассажиров могут конфисковать ноутбук или телефон до посадки на самолет. Об этом правиле службы безопасности аэропортов знает мало кто из туристов, но оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпаний.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air открыл базу в популярном итальянском курорте Турин. К новому расписанию добавили 3 внутренних рейса и 5 международных. Первые полеты стартуют в сентябре 2026 года.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
