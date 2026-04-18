Пилот назвал обувь, которую никогда не стоит надевать в самолет

Пилот назвал обувь, которую никогда не стоит надевать в самолет

Дата публикации 18 апреля 2026 14:00
Путешествие самолетом: почему не стоит обувать шлепанцы
Пассажиры занимают свои места в самолете. Фото: Новини.LIVE

Когда-то люди одевались так, чтобы произвести впечатление в самолете. Однако сейчас пассажиры гораздо чаще выбирают простую и максимально удобную одежду для авиапутешествий. Но даже если вы отправляетесь на тот теплый, солнечный курорт, эту обувь не стоит вытаскивать из чемодана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Mirror.

Какую обувь не стоит выбирать в самолет

Пилот с многолетним стажем посоветовал ни в коем случае не надевать шлепанцы в самолет и большинство людей даже не догадывается почему.

Мужчина предложил представить ситуацию, когда пассажирам приходится выходить из самолета в спешке или в экстренной ситуации.

"Представим, что вы летите на Багамы или в Карибский бассейн и хотите надеть шлепанцы и шорты... Это кажется удобным для того места, куда вы направляетесь. Но, друзья, вам нужно подумать о безопасности", — подчеркнул специалист.

По его словам во время полета может возникнуть необходимость экстренной эвакуации и шлепанцы могут стать настоящей проблемой.

"В отличие от кроссовок или ботинок на шнурках, открытая обувь может легко соскользнуть, если пассажирам придется бежать или воспользоваться аварийным трапом. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации горячие поверхности и обломки могут повредить ноги в шлепанцах", — добавил пилот.

Он порекомендовал даже летом надевать легкие кроссовки или сапоги, чтобы уменьшить риск ожогов или травм во время эвакуации в самолете.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов — стоит проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему опасно самому поднимать телефон, который упал в самолете между сидений. Дело в том, что может сместиться сиденье и раздавить или повредить гаджет. Это в свою очередь может потенциально привести к пожару в самолете, ведь литиевые батареи в гаджетах могут воспламениться.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
