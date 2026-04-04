Видео

Главная Транспорт Есть опасность для всех пассажиров: чего никогда не стоит делать в самолете

Есть опасность для всех пассажиров: чего никогда не стоит делать в самолете

Дата публикации 4 апреля 2026 13:13
Полет в самолете: почему не надо поднимать телефон, упавший между сидений
Пассажиры спешат на свой самолет в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Во время полета довольно легко уронить смартфон — даже из-за легкой турбулентности устройство может упасть между сидений. Однако эксперты предостерегли пассажиров, почему не стоит спешить его поднимать.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Почему не стоит поднимать в самолете смартфон

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), мобильный телефон может застрять в механических деталях сиденья и при попытках его достать может сместиться сиденье и раздавить или повредить гаджет.

Из-за такой ситуации в разы возрастает риск перегрева литиевой батареи внутри гаджета. Батареи очень быстро нагреваются, выделяются легковоспламеняющиеся газы и могут вызвать сильный пожар.

Если же вы таки случайно уронили телефон между сиденьями в самолете, следует как можно скорее сообщить об этом члену экипажа. Они хорошо знают расположение сидений в самолете, поэтому могут безопасно достать телефон и избежать потенциального возгорания в самолете.

Кроме того, обращение к бортпроводнику минимизирует риск травмирования пассажира, например, защемления пальца.

Пожары на борту самолета из-за телефона

Один из инцидентов произошел на рейсе из Денвера в Хьюстон в 2024 году. Тогда из-за мобильного телефона эвакуировали 108 пассажиров, пока самолет еще стоял у выхода на посадку.

Другой случай произошел во время полета из Гонолулу в Токио в 2025 году. Тогда смартфон пассажира застрял между сиденьями и начал дымить, что заставило пилота совершить аварийную посадку в аэропорту Ханэда.

Ранее Новини.LIVE писали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов — стоит всегда проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты. Посторонние звуки мешают им управлять воздушным судном.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
