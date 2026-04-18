Головна Транспорт Пілот назвав взуття, яке ніколи не варто взувати в літак

Пілот назвав взуття, яке ніколи не варто взувати в літак

Дата публікації: 18 квітня 2026 14:00
Подорож літаком: чому не варто взувати шльопанці
Пасажири займають свої місця в літаку. Фото: Новини.LIVE

Колись люди одягалися так, щоб справити враження в літаку. Проте зараз пасажири набагато частіше обирають простий і максимально зручний одяг для авіаподорожей. Але навіть якщо ви вирушаєте до того теплого, сонячного курорту, це взуття не варто витягати з валізи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Mirror.

Яке взуття не варто обирати в літак

Пілот з багаторічним стажем порадив ні в якому разі не вдягати шльопанці в літак і більшість людей навіть не здогадується чому. 

Чоловік запропонував уявити ситуацію, коли пасажирам доводиться виходити з літака поспіхом або в екстреній ситуації.

"Уявімо, що ви летите на Багами чи в Карибський басейн і хочете одягти шльопанці та шорти… Це здається зручним для того місця, куди ви прямуєте. Але, друзі, вам потрібно подумати про безпеку", — підкреслив фахівець.

За його словами під час польоту може виникнути необхідність екстреної евакуації і шльопанці можуть стати справжньою проблемою.

"На відміну від кросівок або черевиків на шнурках, відкрите взуття може легко зісковзнути, якщо пасажирам доведеться бігти або скористатися аварійним трапом. Крім того, у разі надзвичайної ситуації можуть гарячі поверхні та уламки можуть пошкодити ноги у шльопанцях", — додав пілот.

Він порекомендував навіть влітку вдягати легкі кросівки чи чоботи, щоб зменшити ризик опіків або травм під час евакуації в літаку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат — варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Також Новини.LIVE розповідали, чому небезпечно самому піднімати телефон, який впав у літаку між сидінь. Справа в тому, що може зміститися сидіння та розчавити або пошкодити гаджет. Це в свою чергу може потенційно призвести до пожежі в літаку, адже літієві батареї в гаджетах можуть спалахнути.

авіарейси подорож літаки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
