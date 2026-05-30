Пик отпусков: когда появляются в продаже билеты Укрзализныци

Пик отпусков: когда появляются в продаже билеты Укрзализныци

Дата публикации 30 мая 2026 11:30
Покупка билетов УЗ: за сколько дней до отправления открывается продажа
Приобретение билетов на поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом "урвать" нужные билеты Укрзализныци становится в разы труднее — пассажиры планируют отдохнуть и навестить родных. Украинцы "охотятся" за посадочными талонами сразу после открытия продаж. Обычно билеты становятся доступными за определенное количество дней до отправки поезда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

Когда лучше всего покупать билеты на популярные рейсы УЗ

Отмечается, на время военного положения продажа билетов на большинство прямых поездов открывается за 20 суток до отправления в 8:00. Для рейсов в Польшу и обратно — за 20 суток в 9:00.

В то же время, на транзитные рейсы билеты поступают в продажу ближе к датам отправления. Чаще всего их добавляют за 10-1 суток до отправления поезда.

Перевозчик предупреждает, что продажа посадочных талонов может быть закрыта из-за корректировки графика движения поездов.

Пассажиры могут приобрести билеты:

  • на железнодорожном вокзале;
  • на официальном сайте или в мобильном приложении Укрзализныци для android и iOS;
  • в приложении Приватбанка.

Для покупки мест на международные направления необходимо предварительно авторизоваться в Дії и подтвердить свою личность.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планирует ли Укрзализныця в ближайшее время повышать цены на поездки. В компании объяснили, что такой шаг не решит проблему дефицита мест. Дело в том, что в пиковый период спрос все равно значительно превышает количество доступных вагонов.

Также Новини.LIVE писали, с какого возраста дети имеют право сами путешествовать поездами Укрзализныци. Перевозчик подчеркнул, что согласно украинскому законодательству в соответствии со статьей 6 Семейного кодекса Украины, малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет. После этого возраста он уже может путешествовать самостоятельно.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
