Купівля квитків УЗ: за скільки днів до відправлення відкривається продаж

Влітку "урвати" потрібні квитки Укрзалізниці стає в рази важче — пасажири планують відпочити та відвідати рідних. Українці "полюють" за посадковими талонами одразу після відкриття продажів. Зазвичай квитки стають доступними за певну кількість днів до відправки поїзда.

Коли найкраще купувати квитки на популярні рейси УЗ

Зазначається, на час воєнного стану продаж квитків на більшість прямих потягів відкривається за 20 діб до відправлення о 8:00. Для рейсів до Польщі та зворотно — за 20 діб о 9:00.

В той же час, на транзитні рейси квитки надходять в продаж ближче до дат відправлення. Найчастіше їх додають за 10-1 діб до відправлення поїзда.

Перевізник попереджає, що продаж посадкових талонів може бути закрито через коригування графіка руху потягів.

Пасажири можуть придбати квитки:

на залізничному вокзалі;

на офіційному сайті або в мобільному додатку Укрзалізниці для android та iOS;

у застосунку Приватбанку.

Для купівлі місць на міжнародні напрямки необхідно попередньо авторизуватися в Дії та підтвердити свою особу.

