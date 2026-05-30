Головна Транспорт Пік відпусток: коли з'являються в продажі квитки Укрзалізниці

Дата публікації: 30 травня 2026 11:30
Купівля квитків УЗ: за скільки днів до відправлення відкривається продаж
Придбання квитків на потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку "урвати" потрібні квитки Укрзалізниці стає в рази важче — пасажири планують відпочити та відвідати рідних. Українці "полюють" за посадковими талонами одразу після відкриття продажів. Зазвичай квитки стають доступними за певну кількість днів до відправки поїзда.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

Коли найкраще купувати квитки на популярні рейси УЗ

Зазначається, на час воєнного стану продаж квитків на більшість прямих потягів відкривається за 20 діб до відправлення о 8:00. Для рейсів до Польщі та зворотно — за 20 діб о 9:00.

В той же час, на транзитні рейси квитки надходять в продаж ближче до дат відправлення. Найчастіше їх додають за 10-1 діб до відправлення поїзда.

Перевізник попереджає, що продаж посадкових талонів може бути закрито через коригування графіка руху потягів. 

Пасажири можуть придбати квитки:

  • на залізничному вокзалі;
  • на офіційному сайті або в мобільному додатку Укрзалізниці для android та iOS;  
  • у застосунку Приватбанку.

Для купівлі місць на міжнародні напрямки необхідно попередньо авторизуватися в Дії та підтвердити свою особу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що такий крок не вирішить проблему дефіциту місць. Річ у тім, що піковий період попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.

Також Новини.LIVE писали, з якого віку діти мають право самі мандрувати потягами Укрзалізниці. Перевізник підкреслив, що відповідно до українського законодавства відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України, малолітньою дитиною вважається дитина до досягнення нею 14 років. Після цього віку вона вже може подорожувати самостійно. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
