Салон самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Первый авиаперелет — это волнующий опыт, поскольку реакция организма на изменение высоты и давления может быть непредсказуемой. Опытная стюардесса дала рекомендации о том, какие вещи стоит иметь при себе для максимального комфорта во время путешествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы tanya_ivanikhina_ в социальной сети TikTok.

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Что взять с собой, если летишь впервые

Стюардесса порекомендовала иметь при себе базовый набор обезболивающих препаратов, поскольку изменение давления во время набора высоты может вызвать головную боль даже у пассажиров, не страдающих хроническими заболеваниями.

Стоит учесть, что согласно внутренним правилам большинства авиакомпаний, экипаж самолета не имеет права выдавать пассажирам лекарства.

Из-за низкой влажности воздуха в салоне самолета рекомендуется использовать увлажняющие капли для глаз. Также стоит взять с собой сосудосуживающие капли для носа, чтобы минимизировать дискомфорт, вызванный перепадами давления.

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Пассажирам с хроническими заболеваниями (в частности, сердечно-сосудистой системы) необходимо иметь при себе все жизненно важные препараты. Важно хранить их исключительно в ручной клади, поскольку доступ к багажному отделению во время полёта невозможен.

Стюардесса предупредила, что сухой воздух и изменение атмосферного давления ускоряют процесс обезвоживания, поэтому стоит позаботиться о наличии питьевой воды. Её можно набрать в специальных зонах аэропорта после прохождения контроля безопасности.

Она добавила, что лучше одеваться в самолет по принципу конструктора. Под кофту или худи стоит надеть майку или футболку, а также не лишним будет взять с собой куртку или жилетку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как выбрать самое удобное место в самолете. Для сна рекомендуют кресла у окна, для быстрого выхода после посадки — ближе к носовой части, а для большего пространства для ног — возле аварийных выходов. Последнего ряда лучше избегать из-за ограниченного наклона спинок и близости к туалетам.

Также мы писали, как пилоты отдыхают во время длительных полётов. Им действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. Однако при этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.