Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Перший авіапереліт — це хвилюючий досвід, оскільки реакція організму на зміну висоти та тиску може бути непередбачуваною. Досвідчена бортпровідниця надала рекомендації щодо того, які речі варто мати при собі для максимального комфорту під час подорожі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки tanya_ivanikhina_ в соцмережі TikTok.

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Що брати із собою, якщо летиш вперше

Стюардеса порекомендувала мати при собі базовий набір знеболювальних препаратів, оскільки зміна тиску під час набору висоти може спровокувати головний біль навіть у пасажирів, які не мають хронічних захворювань.

Варто врахувати, що згідно з внутрішніми правилами більшості авіакомпаній, екіпаж літака не має права надавати пасажирам медикаменти.

Через низьку вологість повітря в салоні літака рекомендується використовувати зволожувальні краплі для очей. Також варто прихопити із собою судинозвужувальні краплі для носа, щоб мінімізувати дискомфорт, спричинений перепадами тиску.

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Пасажирам із хронічними захворюваннями (зокрема серцево-судинної системи) необхідно мати при собі всі життєво важливі препарати. Важливо зберігати їх виключно у ручній поклажі, оскільки доступ до багажного відділення під час польоту неможливий.

Бортпровідниця попередила, що сухе повітря та зміна атмосферного тиску пришвидшують процес зневоднення, а тому варто подбати про наявність питної води. Її можна набрати у спеціальних зонах аеропорту після проходження контролю безпеки.

Вона додала, що краще вдягатися в літак за принципом конструктора. Під низ кофти чи худі варто вдягнути якусь майку чи футболу, а також не зайвим буде взяти з собою куртку чи жилетку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як обрати найзручніше місце в літаку. Для сну радять крісла біля вікна, для швидкого виходу після посадки — ближче до носової частини, а для більшого простору для ніг — біля аварійних виходів. Останнього ряду краще уникати через обмежений нахил спинок і близькість до туалетів.

Також ми писали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.