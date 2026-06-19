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Главная Транспорт Перевозка автомобилей УЗ: сколько это стоит и как заказать

Перевозка автомобилей УЗ: сколько это стоит и как заказать

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 11:30
Перевозка автомобилей «Укразильзницей»: стоимость услуги и как оформить заказ
Услуга УЗ по перевозке автомобилей. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Незапланированная командировка или необходимость отремонтировать автомобиль могут возникнуть неожиданно. Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке автомобилей. Водители могут спокойно добраться на поезде вместе со своей "железной ласточкой", сэкономив топливо и силы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Перевозка на автовозе УЗ

Водителю необходимо забронировать себе место на автовозе онлайн или в багажных кассах вокзалов.

Вагоны-автовозы курсируют из Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Ужгорода и обратно.

Владельцу автомобиля необходимо иметь при себе технический паспорт на автомобиль, а также документы, удостоверяющие личность. Ему потребуется заполнить формальные бланки и оплатить услугу.

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Стоимость услуги за 1 т автомобиля — от 1546 грн; в цену также входит бронирование, которое составляет 150 грн за один автомобиль. Кроме того, необходимо будет дополнительно оплатить услугу по разгрузке автомобиля.

Оформление перевозных документов осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты подтверждения бронирования.

В УЗ сообщили, что в том случае, если место было зарезервировано за 3 дня до отправления поезда, оплата услуги "резервирование места" и оформление перевозных документов осуществляется в кассе в течение суток с момента получения уведомления. В случае неявки в билетную кассу ваш заказ будет аннулирован.

Перед отправлением поезда пассажира направляют на автостоянку, откуда транспорт перегоняют в автовоз.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасно для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

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Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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