Перевозка автомобилей «Укразильзницей»: стоимость услуги и как оформить заказ

Услуга УЗ по перевозке автомобилей. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Незапланированная командировка или необходимость отремонтировать автомобиль могут возникнуть неожиданно. Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке автомобилей. Водители могут спокойно добраться на поезде вместе со своей "железной ласточкой", сэкономив топливо и силы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Перевозка на автовозе УЗ

Водителю необходимо забронировать себе место на автовозе онлайн или в багажных кассах вокзалов.

Вагоны-автовозы курсируют из Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Ужгорода и обратно.

Владельцу автомобиля необходимо иметь при себе технический паспорт на автомобиль, а также документы, удостоверяющие личность. Ему потребуется заполнить формальные бланки и оплатить услугу.

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Стоимость услуги за 1 т автомобиля — от 1546 грн; в цену также входит бронирование, которое составляет 150 грн за один автомобиль. Кроме того, необходимо будет дополнительно оплатить услугу по разгрузке автомобиля.

Оформление перевозных документов осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты подтверждения бронирования.

В УЗ сообщили, что в том случае, если место было зарезервировано за 3 дня до отправления поезда, оплата услуги "резервирование места" и оформление перевозных документов осуществляется в кассе в течение суток с момента получения уведомления. В случае неявки в билетную кассу ваш заказ будет аннулирован.

Перед отправлением поезда пассажира направляют на автостоянку, откуда транспорт перегоняют в автовоз.

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