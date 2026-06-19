Перевезення авто Укразілзницею: вартість послуги та як замовити

Послуга УЗ з перевезення авто. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Незаплановане відрядження чи необхідність відремонтувати авто може виникнути непередбачувано. Укрзалізниця надає послуги з перевезення автомобіля. Водії можуть спокійно дістатися потягом разом зі своєю "залізною ластівкою", зекономивши пальне та сили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Перевезення автовозом УЗ

Водію необхідно забронювати собі місце на автовозі онлайн, або в багажних касах вокзалів.

Вагони-автомобілевози курсують з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова, Ужгорода та зворотно.

Власнику авто необхідно мати при собі технічний паспорт на автомобіль, а також документи, що посвідчують особу. Йому буде необхідно заповнити формальні бланки і проплатити послугу.

Читайте також:

Перевізник попередив, що висота авто не має перевищувати 170 см.

Вартість послуги за 1 т авто від 1546 грн, до ціни також входить резервування, яке складає 150 грн за одне авто. Також. необхідно буде додатково оплатити послугу із звантаження авто.

Оформлення перевізних документів проводиться протягом 3 робочих днів з дати підтвердження резервування.

В УЗ повідомили, що в тому випадку, якщо місце було зарезервовано за 3 дні до відправлення поїзда, оплата послуги "резервування місця" та оформлення перевізних документів проводиться в касі протягом доби з моменту отримання повідомлення. У разі неявки до квиткової каси, ваше замовлення буде анульовано.

Перед відправленням потягу пасажира відправляють до автомайданчика, звідки транспорт перепарковують у автовоз.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.