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Главная Транспорт Перестаньте класть это в чемодан: какая вещь вызывает задержки рейсов

Перестаньте класть это в чемодан: какая вещь вызывает задержки рейсов

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 07:32
Путешествие на самолете: что не стоит класть в чемодан
Посадка на рейс в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова, Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый, кто когда-либо летал за границу, знает об ограничениях на предметы в ручной клади при прохождении контроля безопасности в аэропорту — от жидкостей объемом более 100 мл до батареек, инструментов и замороженных продуктов. Попытка пронести вызывающие подозрение вещи может привести к задержке вашего путешествия или даже к конфискации соответствующего предмета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Почему пассажирам стоит быть осторожными с портативными зарядными устройствами в аэропорту

Один из опытных тревел-экспертов рассказал, как обычные powerbank "портят" людям отпуск. Они довольно удобны и позволяют заряжать мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки в дороге — без необходимости подключения к электросети.

Специалист напомнил, что в том случае, если предмет содержит литиевый аккумулятор, его нужно перевозить в ручной клади. К таким предметам относятся ноутбуки, планшеты, электронные сигареты и портативные зарядные устройства.

@travelagentjake

Знаете ли вы правила авиакомпаний в отношении портативных зарядных устройств на борту самолетов? ЦАА проводит информационную кампанию этим летом в связи с ростом числа случаев их неправильной упаковки #PowerBanks #AirportRules #TravelNews #TravelTips #TravelAdvice

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Эксперт рассказал, что перед полетом очень важно ознакомиться с правилами вашей авиакомпании в отношении портативных зарядных устройств, ведь некоторые строго запрещают заряжать гаджеты в самолете.

Чтобы избежать проблем, пассажиры могут зарядить свои гаджеты в аэропортах перед посадкой на самолет — обычно там есть немало зарядных точек.

В частности, когда на гаджете включен режим полета, он почти не расходует заряд аккумулятора. На большинстве дальнемагистральных рейсов также есть разъемы для зарядки ноутбуков и телефонов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит приезжать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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