Подорож літаком: яку річ не варто класти у валізу

Посадка на рейс в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Кожен, хто коли-небудь літав за кордон, знає про обмеження щодо предметів у ручній поклажі під час проходження контролю безпеки в аеропорту — від рідин об’ємом понад 100 мл до батарей, інструментів та заморожених продуктів. Спроба пронести речі, які викликають підозру, може призвести до затримки вашої подорожі або навіть конфіскації відповідного предмета.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чому пасажирам варто бути обережними з павербанками в аеропорту

Один із досвідчених тревел-експертів розповів, як звичайні павербанки "псують" людям відпустку. Вони доволі зручні і дають можливість заряджати мобільні телефони, планшети та ноутбуки в дорозі — без необхідності підключення до електромережі.

Фахівець нагадав, що в тому випадку, якщо предмет містить літієвий акумулятор, його потрібно перевозити в ручній поклажі. До таких предметів належать ноутбуки, планшети, електронні сигарети та павербанки.

Експерт розповів, що перед польотом дуже важливо ознайомитися з правилами вашої авіакомпанії щодо павербанків, адже деякі суворо забороняють заряджати гаджети в літаку.

Щоб уникнути проблем, пасажири можуть зарядити свої гаджети в аеропортах перед посадкою на літак — зазвичай там є чимало зарядних точок.

Зокрема, коли на гаджеті включений режим польоту, він майже не витрачає заряд акумулятора. На більшості далекомагістральних рейсів також є роз’єми для заряджання ноутбуків та телефонів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Справа в тому, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.