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Главная Транспорт Пересечение границы с Румынией усложнится: в ГПСУ сообщили об ограничениях

Пересечение границы с Румынией усложнится: в ГПСУ сообщили об ограничениях

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 13:09
На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта: что нужно знать водителям
Пункт пропуска "Солотвино — Сигету Мармацией", знак "Стоп". Фото: Центр транспортных стратегий, Magnific. Коллаж: Новости.LIVE

В пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" на украинско-румынской границе будут действовать временные ограничения для транспортных средств. Причиной стали работы по реконструкции моста через реку Тиса, которые продолжаются на территории Румынии.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передают Новини.LIVE.

Когда будут действовать ограничения

Как пояснили в Государственной пограничной службе Украины, по информации румынской стороны, с 8 по 17 июня 2026 года в пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" вводятся временные ограничения движения транспорта.

В рабочие дни — с понедельника по пятницу — оформление транспортных средств будет приостанавливаться ежедневно с 09:00 до 16:00.

Кого ограничения не коснутся

В ГПСУ отметили, что пешеходное сообщение через пункт пропуска будет осуществляться в обычном режиме и без каких-либо ограничений.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что наказывают украинских водителей в Европе. Несоблюдение правил может привести к штрафам и другим неприятностям в путешествии. В некоторых случаях речь идет о взыскании в сумме до 1 500 евро.

Также Новини.LIVE писали, что в Чехии готовят изменения для владельцев авто. Речь идет о транспортных средствах с иностранной регистрацией. Переходный период могут запустить уже в ближайшие сроки.

Румыния ограничения выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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