Штрафы в Европе в мае 2026 года: что стоит знать украинцам за рулем

Штрафы для автомобилистов в Европе. Фото: netcarshow.com, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Перед тем, как отправляться в дорогу, важно ознакомиться с местными законами. Несоблюдение местных правил может привести к штрафам и другим неприятностям в путешествии. Законы и требования могут значительно отличаться в разных странах Европы, и некоторые различия могут быть не сразу очевидными для украинских водителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Штрафы для водителей в Европе

Эксперты Footman James советуют водителям перед выездом убедиться, что есть правильная автостраховка. В частности, надо проверить, есть ли в ней ограничения пробега и достаточно ли покрытия для поездки.

Во Франции запрещено, чтобы навигационная система показывала точное местоположение камер контроля скорости, хотя общие предупреждения о зонах контроля разрешены. В случае обнаружения одного из таких запрещенных устройств предусмотрены штрафы до 1 500 евро, а также конфискация устройства и транспортного средства.

В Германии исчерпание горючего может считаться нарушением закона и привести к наложению штрафа. В частности, остановка на автобане из-за окончания горючего может привести к штрафам от 30 до 70 евро.

Читайте также:

В Португалии незаконно перевозить в автомобиле запасную канистру с бензином. Водителям следует быть осторожными, поскольку согласно португальскому законодательству о транспорте, такое нарушение может привести к штрафу в размере от 1 500 до 15 000 евро.

В Финляндии водителям законодательно запрещено выключать фары в любое время, даже днем и во время стоянки. Здесь мигание фарами обычно означает, что впереди произошла авария или что впереди на дороге находится лось.

В Швейцарии водители, которые носят очки или контактные линзы, должны иметь при себе запасную пару, когда садятся за руль. Штрафы, налагаемые на месте, могут составлять от 20 до 500 швейцарских франков, в зависимости от характера нарушения.

В Испании вас могут оштрафовать за вождение в шлепанцах или босиком, если это влияет на вашу способность управлять автомобилем. Правила дорожного движения Испании требуют, чтобы водители всегда полностью контролировали свое транспортное средство — если обувь затрудняет управление автомобилем, вы рискуете получить штраф в размере 200 евро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ и пассажирам мгновенно появится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.