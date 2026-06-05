На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту: що потрібно знати водіям

Пункт пропуску «Солотвино — Сігету Мармацієй», знак “Стоп”. Фото: Центр транспортних стратегій, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

У пункті пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні діятимуть тимчасові обмеження для транспортних засобів. Причиною стали роботи з реконструкції мосту через річку Тиса, які тривають на території Румунії.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передають Новини.LIVE.

Коли діятимуть обмеження

Як пояснили у Державній прикордонній службі України, за інформацією румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року в пункті пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" запроваджуються тимчасові обмеження руху транспорту.

У робочі дні — з понеділка по п’ятницю — оформлення транспортних засобів призупинятиметься щодня з 09:00 до 16:00.

Кого обмеження не торкнуться

У ДПСУ зазначили, що пішохідне сполучення через пункт пропуску здійснюватиметься у звичному режимі та без будь-яких обмежень.

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