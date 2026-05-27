В Чехии готовят изменения для владельцев авто: что стоит знать украинцам

Дата публикации 27 мая 2026 15:50
Чехия может ввести новые ограничения: на кого они будут действовать
Номера на авто. Фото: eplaque.fr, topgear.com. Коллаж: Новини.LIVE

В Чехии готовят изменения для водителей. Они будут касаться автомобилей с иностранной регистрацией. Украинцам, которые сейчас проживают в стране, придется перерегистрировать транспортное средство в чешской системе учета.

Об этом сообщает УкрАвтопром, передает Новини.LIVE.

Новые ограничения для водителей в Чехии

Отмечается, что уже с 2028 года в стране могут запретить ездить без чешских номеров. Переходный период могут запустить уже в ближайшие сроки — после его завершения водителям придется оплатить штрафы за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Из-за новых требований владельцы авто столкнутся с бюрократическими и финансовыми сложностями.

Водителям с иностранной регистрацией, в том числе и украинцам, проживающим в Чехии под временной защитой, будут вынуждены перерегистрировать транспортное средство в чешской системе учета.

Кроме того, по новым стандартам, все без исключения машины должны должны проходить обязательный технический контроль по единым чешским стандартам.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Европе заработала на полную система въезда/выезда ЕС (EES). Однако из-за новых процедур в аэропортах возникли километровые очереди. В частности, постоянно выходят из строя автоматические кабинки для снятия биометрических данных и время от времени возникают сбои в IT-инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
