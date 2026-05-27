Чехия может ввести новые ограничения: на кого они будут действовать

Номера на авто.

В Чехии готовят изменения для водителей. Они будут касаться автомобилей с иностранной регистрацией. Украинцам, которые сейчас проживают в стране, придется перерегистрировать транспортное средство в чешской системе учета.

Об этом сообщает УкрАвтопром.

Новые ограничения для водителей в Чехии

Отмечается, что уже с 2028 года в стране могут запретить ездить без чешских номеров. Переходный период могут запустить уже в ближайшие сроки — после его завершения водителям придется оплатить штрафы за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Из-за новых требований владельцы авто столкнутся с бюрократическими и финансовыми сложностями.

Водителям с иностранной регистрацией, в том числе и украинцам, проживающим в Чехии под временной защитой, будут вынуждены перерегистрировать транспортное средство в чешской системе учета.

Кроме того, по новым стандартам, все без исключения машины должны должны проходить обязательный технический контроль по единым чешским стандартам.

