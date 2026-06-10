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Главная Транспорт Пересечение границы с Польшей будет затруднено до ноября 2027 года: причина

Пересечение границы с Польшей будет затруднено до ноября 2027 года: причина

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 13:33
На пункте пропуска «Шегини – Медика» грядут изменения: что нужно знать водителям и пассажирам
Пересечение границы с Польшей. Фото: ГПСУ/Facebook, Новини.LIVE

Во Львовской таможне предупредили об ограничениях для водителей и пассажиров. Начались ремонтные работы на автобусной полосе движения на въезде в Республику Польша. В связи с этим на одном из пунктов пропуска будет временно приостановлен пропуск автобусов.

Об этом сообщает Львовская таможня в Facebook, передает Новини.LIVE.

Ограничения на пункте пропуска "Шегини – Медика"

Таможенники сообщили, что ремонтные работы на автобусной полосе движения на въезде в Республику Польша на пункте пропуска «Шегини – Медика» начнутся 15 июня 2026 года. Ремонт планируется завершить до ноября 2027 года.

"В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" в этот период осуществляться не будет. В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Пограничники призвали водителей и перевозчиков учесть вышеуказанную информацию и при планировании поездки выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что штрафуют украинских водителей в Европе. Несоблюдение правил может привести к штрафам и другим неприятностям в путешествии. В некоторых случаях речь идет о взыскании в сумме до 1 500 евро.

Также Новини.LIVE писали, что в Чехии готовят изменения для владельцев автомобилей. Речь идет о транспортных средствах с иностранной регистрацией. Переходный период могут запустить уже в ближайшее время.

Польша выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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