На пункте пропуска «Шегини – Медика» грядут изменения: что нужно знать водителям и пассажирам

Пересечение границы с Польшей. Фото: ГПСУ/Facebook, Новини.LIVE

Во Львовской таможне предупредили об ограничениях для водителей и пассажиров. Начались ремонтные работы на автобусной полосе движения на въезде в Республику Польша. В связи с этим на одном из пунктов пропуска будет временно приостановлен пропуск автобусов.

Об этом сообщает Львовская таможня в Facebook, передает Новини.LIVE.

Ограничения на пункте пропуска "Шегини – Медика"

Таможенники сообщили, что ремонтные работы на автобусной полосе движения на въезде в Республику Польша на пункте пропуска «Шегини – Медика» начнутся 15 июня 2026 года. Ремонт планируется завершить до ноября 2027 года.

"В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" в этот период осуществляться не будет. В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Пограничники призвали водителей и перевозчиков учесть вышеуказанную информацию и при планировании поездки выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

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