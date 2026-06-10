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Головна Транспорт Перетин кордону з Польщею буде ускладнено до листопада 2027 року: причина

Перетин кордону з Польщею буде ускладнено до листопада 2027 року: причина

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 13:33
На пункті пропуску "Шегині – Медика" будуть зміни: що потрібно знати водіям і пасажирам
Перетин кордону з Польщею. Фото: ДПСУ/Facebook, Новини.LIVE

У Львівській митниці попередили про обмеження для водіїв та пасажирів. Було розпочато ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща. У зв'язку з цим на одному з пунктів пропуску буде тимчасово зупинено пропуск автобусів.

Про це повідомляє Львівська митниця у Facebook, передає Новини.LIVE.

Обмеження на пункті пропуску "Шегині – Медика"

Митники повідомили, що ремонтні роботи на автобусній смузі руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску "Шегині – Медика" розпочнуться 15 червня 2026 року. Ремонт планується завершити до листопада 2027 року.

"У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" на цей період здійснюватися не буде. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники закликали водіїв та перевізників врахувати вищезазначену інформацію та при плануванні поїздки обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

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Польща виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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