Переход на летнее время: изменения в графиках движения поездов и автобусов

В конце этой недели Украина перейдет на летнее время. В ночь на 29 марта стрелки часов переведут на час вперед. Несмотря на то, что граждане вроде бы привыкли к этому переходу, возникает путаница с графиками поездов и автобусов. Ошибка в расчетах может вылиться в пропущенный рейс.

Переход на летнее время

Современные гаджеты и телефоны перейдут на летнее время автоматически, однако стоит убедиться, что в настройках включена синхронизация времени по сети.

Механические же часы и устройства без доступа к интернету лучше заранее перевести в субботу вечером, чтобы избежать путаницы утром.

К счастью, вам не нужно делать сложные вычисления в голове, если у вас запланирован выезд на поезде или автобусе 26 марта в период с 3 до 5 часов утра.

В билетах Укрзализныци и автобусных перевозчиков всегда указывается время прибытия и отправления уже с учетом перевода стрелок часов.

То есть, если в вашем билете указано время прибытия 26 марта в 4:30 то вы прибудете уже по новому, летнему времени. Дело в том, что украинская система продажи билетов автоматически учитывает этот потерянный час в расписании.

Страны Европейского Союза так же синхронно переходят на летнее время вместе с Украиной, поэтому там действует аналогичный подход к расписанию поездов и другого транспорта.

