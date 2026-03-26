Переход на летнее время: изменения в графиках движения поездов и автобусов

Переход на летнее время: изменения в графиках движения поездов и автобусов

Дата публикации 26 марта 2026 12:39
Пассажиры на вокзале ждут свой поезд. Фото: Новини.LIVE

В конце этой недели Украина перейдет на летнее время. В ночь на 29 марта стрелки часов переведут на час вперед. Несмотря на то, что граждане вроде бы привыкли к этому переходу, возникает путаница с графиками поездов и автобусов. Ошибка в расчетах может вылиться в пропущенный рейс.

Новини.LIVE расскажут, как правильно спланировать поездку в ночь перевода часов.

Переход на летнее время

Современные гаджеты и телефоны перейдут на летнее время автоматически, однако стоит убедиться, что в настройках включена синхронизация времени по сети.

Механические же часы и устройства без доступа к интернету лучше заранее перевести в субботу вечером, чтобы избежать путаницы утром.

К счастью, вам не нужно делать сложные вычисления в голове, если у вас запланирован выезд на поезде или автобусе 26 марта в период с 3 до 5 часов утра.

В билетах Укрзализныци и автобусных перевозчиков всегда указывается время прибытия и отправления уже с учетом перевода стрелок часов.

То есть, если в вашем билете указано время прибытия 26 марта в 4:30 то вы прибудете уже по новому, летнему времени. Дело в том, что украинская система продажи билетов автоматически учитывает этот потерянный час в расписании.

Страны Европейского Союза так же синхронно переходят на летнее время вместе с Украиной, поэтому там действует аналогичный подход к расписанию поездов и другого транспорта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця обновила меню в поездах. Пассажиры теперь не только смогут перекусить сладостями, но и сытно поесть. В частности, у проводника можно будет приобрести кашу с сыром пармезан, лапшу с курицей и овощами, суп или даже гранолу.

Также на Новини.LIVE писали, как действовать пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. В частности, строго запрещается создавать давку, паниковать. Во время эвакуации необходимо быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
Реклама

