Перехід на літній час: зміни у графіках руху потягів та автобусів

Пасажири на вокзалі чекають на свій потяг.

Наприкінці цього тижня Україна перейде на літній час. В ніч проти 29 березня стрілки годинників переведуть на годину вперед. Попри те, що громадяни начебто звикли до цього переходу, виникає плутанина з графіками потягів та автобусів. Помилка в розрахунках може вилитися у пропущений рейс.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно спланувати поїздку у ніч переведення годинників.

Перехід на літній час

Сучасні гаджети та телефони перейдуть на літній час автоматично, проте варто переконатися, що в налаштуваннях увімкнена синхронізація часу по мережі.

Механічні ж годинники та пристрої без доступу до інтернету краще заздалегідь перевести у суботу ввечері, щоб уникнути плутанини зранку.

На щастя, вам не потрібно робити складні обчислення в голові, якщо у вас запланований виїзд на потязі чи автобусі 26 березня у період з 3 до 5 години ранку.

У квитках Укрзалізниці та автобусних перевізників завжди вказується час прибуття та відправлення вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

Тобто, якщо у вашому квитку вказано час прибуття 26 березня об 4:30 то ви прибудете вже за новим, літнім часом. Справа в тому, що українська система продажу квитків автоматично враховую цю втрачену годину до розкладу.

Країни Європейського Союзу так само синхронно переходять на літній час разом з Україною, тож там діє аналогічний підхід до розкладу потягів та іншого транспорту.

