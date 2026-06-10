Метро в Харькове: изменят ли названия станций «Академика Павлова» и «23 августа»

Вход в харьковское метро. Фото: Новини.LIVE.

Активисты в Харькове в рамках декоммунизации предлагают переименовать две станции метрополитена. Соответствующее обращение уже направлено в органы местной власти. Однако такая инициатива вызывает дискуссию, ведь на смену названий потребуется потратить определенную сумму средств из бюджета, который в настоящее время является дефицитным.

Об этом сообщила основательница БФ "Незламний Харків" и член экспертного совета по правам человека в Харьковской области Мария Зайцева в эфире День.LIVE.

Переименование станций метро в Харькове

Активисты организации "Деколонизация. Украина" предлагают изменить названия двух станций харьковского метро:

"Академика Павлова" на "Василия Стуса";

"23 августа" на "Павлово поле".

Как сообщила Зайцева, соответствующее предложение поступало еще в 2024 году, однако тогда его рассмотрение было не актуально. Эксперт убеждена, что и сейчас в городе есть значительное количество потребностей и проблем, на которые стоит направить финансирование.

Зайцева отметила, что для запуска процесса по изменению названий станций необходимо провести общественные слушания, открыть соответствующее голосование на сайте городского совета и информировать население о расходах на такой процесс.

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Она добавила, что из-за нехватки средств в бюджетах общественные организации совместно с городскими властями могут привлекать соответствующие гранты. Специалист подчеркнула, что соответствующие процессы должны быть прозрачными и доступными для горожан.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого из владельцев собак могут не пустить в метро Харькова. В частности, им нужно заранее позаботиться о контейнере или клетке. Она не должна превышать разрешенных размеров.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом городские власти хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в метро. Инициатива пока будет работать в тестовом режиме.