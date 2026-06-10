Метро в Харкові: чи змінять назви станцій "Академіка Павлова" та "23 серпня"

Вхід у харківське метро. Фото: Новини.LIVE.

Активісти у Харкові у рамках декомунізації пропонують перейменувати 2 станції метрополітену. Відповідне звернення вже було направлено до органів місцевої влади. Проте така ініціатива викликає дискусію, адже на зміну назв потрібно витрати певну суму коштів з бюджету, який нині є дефіцитним.

Про це повідомила засновниця БФ "Незламний Харків" та член експертної ради по правах людини у Харківській області Марія Зайцева у ефірі День.LIVE.

Перейменування станцій підземки в Харкові

Активісти організації "Деколонізація. Україна" пропонують змінити назви 2 станції харківської підземки:

"Академіка Павлова" на "Василя Стуса";

"23 серпня" на "Павлове поле".

Як повідомила Зайцева, відповідна пропозиція надходила ще у 2024 році, проте тоді її розгляд був не "на часі". Експертка переконана, що й нині в місті є значна кількість потреб та проблеми, на які варто спрямувати фінансування.

Зайцева зазначила, що запустити процес зі зміни назв станції, потрібно провести громадські слухання, відкрити відповідне голосування на сайті міської ради та інформувати населення про витрати на такий процес.

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Вона додала, що через брак коштів у бюджетів громадські організації спільно з владою міста можуть залучати відповідні гранти. Фахівець підкреслила, що відповідні процеси мають бути прозорими та доступними для містян.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кого з власників собак можуть не пустити у метро Харкова. Зокрема, їм треба заздалегідь подбати про контейнер або клітку. Вона не має перевищувати дозволених розмірів.

Також Новини.LIVE писали, що на станціях харківського метро буде грати музика. Таким кроком влада міста хоче створити більш спокійну та комфортну атмосферу в підземці. Ініціатива поки працюватиме тестово.