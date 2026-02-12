Распродажа от Pegasus — доступные направления и цены на билеты

Самолет Pegasus. Фото: Pexels

Бюджетная турецкая авиакомпания Pegasus решила порадовать пассажиров новыми весенними скидками на билеты. Акционное предложение для путешественников является краткосрочным и действует всего один день — до 12 февраля 2026 года (до 23:59 по турецкому времени).

Выгодная распродажа от Pegasus

Отмечается, что выгодно приобрести авиабилеты смогут участники программы лояльности Pegasus BolBol. Стать им можно, зарегистрировавшись на сайте перевозчика или в мобильном приложении Pegasus.

Предложение ограничено — лоукостер выделил 100 000 акционных билетов на некоторые международные направления. Акция действует на весенние рейсы с 29 марта по 31 мая 2026 года. Это прекрасная возможность насладиться видами новой страны в теплое время года.

Доступные акционные направления в Турцию:

Краков (Польша) — Анталия от 24 евро;

Варшава (Польша) — Измир от 27 евро;

Вена (Австрия) — Стамбул от 50 евро.

Хотя акция распространяется на тариф Light Package, компания предоставляет дополнительные скидки на регистрацию багажа. Пассажир может взять с собой дополнительную ручную кладь или зарегистрированный багаж (весом до 12 кг) всего за 5 евро. За регистрацию багажа до 20 кг перевозчик установил дополнительную плату 10 евро к цене тарифа Light Package.

Что еще стоит знать украинцам

В 2026 году украинцам, которые хотят пересечь государственную границу с Польшей, необходимо пройти авторизацию в системе EES (Entry/Exit System).

В пунктах пропуска граждан нужно проходить биометрическую регистрацию, в частности сдавать отпечатки пальцев и фото. Однако такая процедура проводится только во время первого выезда в страны Шенгенской зоны после начала работы EES.

Вскоре после введения системы EES начнет работать другая система — ETIAS. Она будет предоставлять гражданам электронное разрешение на въезд. Процедура не будет бесплатной — она будет стоить 7 евро. Соответствующее разрешение будут выдавать на три года.

