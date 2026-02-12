Распродажа от Pegasus — доступные направления и цены на билеты

Pegasus Airlines запустил однодневную акцию — куда можно улететь весной
Бюджетная турецкая авиакомпания Pegasus решила порадовать пассажиров новыми весенними скидками на билеты. Акционное предложение для путешественников является краткосрочным и действует всего один день — до 12 февраля 2026 года (до 23:59 по турецкому времени).
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.
Выгодная распродажа от Pegasus
Отмечается, что выгодно приобрести авиабилеты смогут участники программы лояльности Pegasus BolBol. Стать им можно, зарегистрировавшись на сайте перевозчика или в мобильном приложении Pegasus.
Предложение ограничено — лоукостер выделил 100 000 акционных билетов на некоторые международные направления. Акция действует на весенние рейсы с 29 марта по 31 мая 2026 года. Это прекрасная возможность насладиться видами новой страны в теплое время года.
Доступные акционные направления в Турцию:
- Краков (Польша) — Анталия от 24 евро;
- Варшава (Польша) — Измир от 27 евро;
- Вена (Австрия) — Стамбул от 50 евро.
Хотя акция распространяется на тариф Light Package, компания предоставляет дополнительные скидки на регистрацию багажа. Пассажир может взять с собой дополнительную ручную кладь или зарегистрированный багаж (весом до 12 кг) всего за 5 евро. За регистрацию багажа до 20 кг перевозчик установил дополнительную плату 10 евро к цене тарифа Light Package.
Что еще стоит знать украинцам
В 2026 году украинцам, которые хотят пересечь государственную границу с Польшей, необходимо пройти авторизацию в системе EES (Entry/Exit System).
В пунктах пропуска граждан нужно проходить биометрическую регистрацию, в частности сдавать отпечатки пальцев и фото. Однако такая процедура проводится только во время первого выезда в страны Шенгенской зоны после начала работы EES.
Вскоре после введения системы EES начнет работать другая система — ETIAS. Она будет предоставлять гражданам электронное разрешение на въезд. Процедура не будет бесплатной — она будет стоить 7 евро. Соответствующее разрешение будут выдавать на три года.
