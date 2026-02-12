Розпродаж від Pegasus — доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Pegasus. Фото: Pexels

Бюджетна турецька авіакомпанія Pegasus вирішила порадувати пасажирів новими весняними знижками на квитки. Акційна пропозиція для мандрівників є короткостроковою та діє всього один день — до 12 лютого 2026 року (до 23:59 за турецьким часом).

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Реклама

Читайте також:

Вигідний розпродаж від Pegasus

Зазначається, що вигідно придбати авіаквитки зможуть учасники програми лояльності Pegasus BolBol. Стати ним можна, зареєструвавшись на сайті перевізника або в мобільному додатку Pegasus.

Пропозиція обмежена — лоукостер виділив 100 000 акційних квитків на деякі міжнародні напрямки. Акція діє на весняні рейси із 29 березня по 31 травня 2026 року. Це чудова можливість насолодитися краєвидами нової країни у теплу пору року.

Доступні акційні напрямки до Туреччини:

Краків (Польща) — Анталія від 24 євро;

Варшава (Польща) — Ізмір від 27 євро;

Відень (Австрія) — Стамбул від 50 євро.

Хоча акція поширюється на тариф Light Package, компанія надає додаткові знижки на реєстрацію багажу. Пасажир може взяти із собою додаткову ручну поклажу чи зареєстрований багаж (вагою до 12 кг) всього за 5 євро. За реєстрацію багажу до 20 кг перевізник встановив додаткову плату 10 євро до ціни тарифу Light Package.

Що ще варто знати українцям

У 2026 році українцям, які хочуть перетнути державний кордон з Польщею, необхідно пройти авторизацію в системі EES (Entry/Exit System).

В пунктах пропуску громадян потрібно проходити біометричну реєстрацію, зокрема здавати відбитки пальців і фото. Однак така процедура проводиться лише під час час першого виїзду до країн Шенгенської зони після початку роботи EES.

Невдовзі після запровадження системи EES почне працювати інша система — ETIAS. Вона надаватиме громадянам електронний дозвіл на в'їзд. Процедура не буде безкоштовною — вона вартуватиме 7 євро. Відповідний дозвіл видаватимуть на три роки.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Iberia буде застосовувати жорсткі заходи щодо пасажирів, які подорожують з багажем нестандартної форми. Порушники будуть вимушені сплатити кругленький штраф від 60 (приблизно 3000 гривень) до 145 євро (приблизно 7500 гривень).

Також писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю.