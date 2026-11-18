Поезд Укразализныци. Фото: Укразализныци/Facebook

Украинцы часто предпочитают путешествовать по стране и за её пределами на поезде. Однако поездки на поездах Укрзализныци могут стать настоящим испытанием, ведь в некоторых вагонах может быть довольно жарко.

О том, какая температура воздуха должна быть в вагонах, представители УЗ сообщили в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

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Температура в поездах УЗ

Одна из пассажирок обратилась к перевозчику из-за температуры в вагоне. По её словам, во время её поездки в ноябре в поезде было очень жарко. Девушка пошутила, что путешествие превратилось в посещение бани.

"У кого дома нет отопления — садитесь в поезд Ужгород — Киев. В вагоне +28. Я думала, купила билет, чтобы поспать. Оказалось — на ночное пропаривание. УЗ, я шторками занимаюсь, меня отпаривать не надо, я ещё складки держу", — написала она.

Жара в поезде УЗ. Фото: скриншот

В УЗ пояснили, что нормой в осенне-зимний период в поездах является 18–22°. Перевозчик предположил, что повышенная температура могла возникнуть из-за комбинированного отопления углем.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, почему в поездах Укрзализныци могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние оборудования пожаловалась одна из пассажирок поезда "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.