Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Українці часто обирають мандрувати всередині країни та за її межами потягами. Проте поїздки у потягах Укрзалізниці можуть стати справжнім випробуванням, адже у деяких вагонах може бути доволі спекотно.

Про те, яка температура повітря має бути у вагонах представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Температура у потягах УЗ

Одна з пасажирок звернулась до перевізника через температуру у вагону. За її словами, під час її поїздки у листопаді у потязі було дуже спекотно. Дівчина пожартувала, що подорож перетворилась на візит до лазні.

"У кого вдома нема опалення — сідайте в потяг Ужгород — Київ. У вагоні +28. Я думала, купила квиток поспати. Виявилось — на нічне пропарювання. УЗ, я шторами займаюсь, мене відпарювати не треба, я ще складки тримаю", — написала вона.

Спека в потязі УЗ. Фото: скриншот

В УЗ пояснили, що нормою в осінньо-зимовий період у потягах є 18-22°. Перевізник припустив, що підвищена температура могла виникнути через комбіноване опалення вугіллям.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.