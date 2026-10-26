Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Пассажиры УЗ смогут принять участие в Диктанте национального единства

Пассажиры УЗ смогут принять участие в Диктанте национального единства

Ua ru
26 октября 2026 14:39
Диктант национального единства: как принять участие пассажиру
Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

27 октября часть пассажиров Укрзализныци примет участие в радиодиктанте национального единства. Перевозчик призвал путешественников приготовить не только ручки и тетради, но и хорошее настроение.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Реклама

Пассажиры УЗ присоединятся к диктанту национального единства

В Укрзализныце рассказали, что для перевозчика уже стало доброй традицией ежегодно писать радиодиктант национального единства вместе с пассажирами. В этом году в пути смогут проверить себя путешественники в вагонах "Интерсити" трех поездов:

  • № 732 Киев — Днепр;
  • № 722 Киев — Харьков;
  • № 725 Харьков — Киев.

В компании призвали пассажиров 27 октября в 11:00 подготовить ручки, листки и хорошее настроение.

"Разные города, общий маршрут и родной язык, который объединяет нас", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В компании также добавили, что если вдруг вы забудете все необходимое для диктанта, можно обратиться за помощью к стюардам. Благодаря им вы не пропустите событие, которое объединяет украинцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершилась. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит быть в наушниках, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменилась стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их ввели еще в четырех областях. Самый дешевый билет стоит 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавляется еще 7 гривен комиссии.

Укрзализныця путешествие поезда радиодиктант пасажири
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации