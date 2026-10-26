Диктант национального единства: как принять участие пассажиру

Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

27 октября часть пассажиров Укрзализныци примет участие в радиодиктанте национального единства. Перевозчик призвал путешественников приготовить не только ручки и тетради, но и хорошее настроение.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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Пассажиры УЗ присоединятся к диктанту национального единства

В Укрзализныце рассказали, что для перевозчика уже стало доброй традицией ежегодно писать радиодиктант национального единства вместе с пассажирами. В этом году в пути смогут проверить себя путешественники в вагонах "Интерсити" трех поездов:

№ 732 Киев — Днепр;

№ 722 Киев — Харьков;

№ 725 Харьков — Киев.

В компании призвали пассажиров 27 октября в 11:00 подготовить ручки, листки и хорошее настроение.

"Разные города, общий маршрут и родной язык, который объединяет нас", — говорится в сообщении.

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В компании также добавили, что если вдруг вы забудете все необходимое для диктанта, можно обратиться за помощью к стюардам. Благодаря им вы не пропустите событие, которое объединяет украинцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершилась. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит быть в наушниках, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменилась стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их ввели еще в четырех областях. Самый дешевый билет стоит 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавляется еще 7 гривен комиссии.