Диктант національної єдності: як взяти участь пасажира

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

27 жовтня частина пасажирів Укрзалізниці приєднаються до радіодиктанту національної єдності. Перевізник закликав мандрівників приготувати не лише ручки та зошити, а й хороший настрій.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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Пасажири УЗ приєднаються до диктанту національної єдності

В Укрзалізниці розповіли, що для перевізника вже стало доброю традицією писати щороку Радіодиктант національної єдності разом із пасажирами. Цьогоріч у дорозі зможуть себе перевірити мандрівники у вагонах Інтерсіті трьох поїздів:

№ 732 Київ — Дніпро;

№ 722 Київ — Харків;

№ 725 Харків — Київ.

В компанії закликали пасажирів 27 жовтня об 11:00 готувати ручки, листочки та гарний настрій.

"Різні міста, спільний маршрут і рідна мова, яка об’єднує нас", — йдеться в повідомленні.

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В компанії також додали, якщо раптом ви забудете все необхідне для диктанту, можна звернутися за допомогою до стюардів. Завдяки їм ви не пропустите подію, яка об'єднує українців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.

Також Новини.LIVE писали, як змінилася вартість проїзду в електричках. Із 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, а з 22 вересня їх запровадили ще у чотирьох областях. Найдешевший квиток коштує 30 гривень, а під час купівлі в касі чи поїзді додадуть ще 7 гривень комісії.