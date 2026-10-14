Путешествие на УЗ: чем детский вагон отличается от обычных

Детский вагон УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Летом 2024 года Укрзализныця впервые открыла продажу билетов в детские вагоны. Новые вагоны оснащены современными решениями, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными. Одна из пассажирок показала условия для детей в таких поездах.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница mama.nika__ в TikTok, передают Новини.LIVE.

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Детский вагон в поезде УЗ "Днепр-Хмельницкий"

Мама маленькой Эвелины рассказала, что купе в детском вагоне довольно комфортное. В частности, в нем предусмотрены розетки, климат-контроль и блэкаут-шторы, которые помогают затемнить купе, когда ребенок спит.

Больше всего женщине понравилось то, что этот вагон был оборудован именно для детей, для их увлекательного досуга. В частности, там есть бизи-борты, игрушки и различные развлечения, благодаря чему малышам есть чем заняться в дороге.

В детских вагонах также предусмотрены туалеты с пеленальным столиком, что очень удобно, когда путешествуешь с маленьким ребенком.

Маленьким пассажирам доступно детское меню, а родители могут подогреть детское питание на специальном устройстве. В целом пассажирке понравилась такая идея детского вагона.

В Украине уже курсируют детские вагоны по маршрутам:

№15/16 "Лесь Курбас" по маршруту Харьков — Ясиня;

№17/18 "Сковорода" по маршруту Харьков — Ужгород;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 26/25 Одесса — Ясиня;

№351/352 Киев — Кишинев;

№81/82 Киев — Ужгород;

№ 93/94 "Харьков — Холм";

№123/124 "Харьков — Черновцы";

№353/354 «Бессарабия» («Киев — Кишинев»).

Специальные вагоны идеально подойдут, прежде всего, для детей в возрасте от 0 до 8 лет. Билеты можно приобрести исключительно в официальном приложении УЗ, где они имеют отдельную маркировку.

В специальных вагонах дети в возрасте до 5 лет включительно могут путешествовать бесплатно при условии поездки без отдельного места. Скидка в размере 25% действует для детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Для получения льготы родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка (можно в приложении "Дія").

Ранее Новини.LIVE рассказывали об особенностях вагонов RIC Укрзализныци. В таких вагонах RIC есть три спальные полки, раковина и столик, но купе уже, чем в привычных украинских вагонах. Пассажирка рассказала, что на верхней полке ехать особенно неудобно.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.