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Головна Транспорт Пасажирка УЗ показала дитячий вагон: які умови (відео)

Пасажирка УЗ показала дитячий вагон: які умови (відео)

Ua ru
14 жовтня 2026 12:37
Подорож з УЗ: чим дитячий вагон вирізняється від звичайних
Дитячий вагон УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Влітку 2024 року Укрзалізниця вперше відкрила продаж квитків на дитячі вагони. Нові вагони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними. Одна з пасажирок показала умови для діток у таких потягах.

Відповідне відео опублікувала користувачка mama.nika__ в TikTok, передають Новини.LIVE.

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Дитячий вагон у потязі УЗ Дніпро-Хмельницький

Матуся маленької Евеліни розповіла, що купе у дитячому вагоні досить комфортне. Зокрема, в ньому передбачені розетки, клімат-контроль і блекаут-штори, які допомагають затемнити купе, коли дитинка спить.

Найбільше жінці сподобалося те, що цей вагон був облаштований саме для діток, для їх цікавого дозвілля. Зокрема, є бізі-борти, іграшки та різні розваги, завдяки чому малечі є чим зайнятися у дорозі.

@mama.nika__

Вперше ми їхали в дитячому вагоні, перше враження- супер ☺️, з мінусів, як на мене, то це дуже мало місця, але ми їхали самі, тому все було добре 👍 #потяг #укрзалізниця #декрет #діти #подорожі

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♬ оригинальный звук - mama.nika__

У дитячих вагонах також передбачені туалети з пеленальним столиком, що дуже зручно, коли ти подорожуєш з маленькою дитиною.

Маленьким пасажирам доступне дитяче меню, а батьки можуть підготувати дитяче харчування на пристрої для розігріву. В цілому пасажирці сподобалась така ідея дитячого вагону.

В Україні вже курсують дитячі вагони по маршрутами:

  • №15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків — Ясіня;
  • №17/18 "Сковорода" сполученням Харків — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №26/25 Одеса — Ясіня;
  • №351/352 Київ — Кишинів;
  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №93/94 "Харків — Холм";
  • №123/124 "Харків — Чернівці";
  • №353/354 "Бессарабія" ("Київ — Кишинів").

Спеціальні вагони ідеально підійдуть насамперед для малечі віком від 0 до 8 років. Квитки можна придбати виключно в офіційному застосунку УЗ, де вони мають окреме маркування.

У спеціальних вагонах діти віком до 5 років включно можуть подорожувати безкоштовно, при умові поїздки без окремого місця. Знижка у розмірі 25% діє для дітей віком від 6 до 13 років.

Для отримання пільги батькам необхідно пред'явити свідоцтво про народження дитини (можна в Дії).

Раніше Новини.LIVE розповідали про особливості RIC вагону Укрзалізниці. У таких вагонах RIC є три спальні полиці, раковина та столик, але купе вужчі за звичні українські вагони. Пасажирка розповіла, що на верхній полиці їхати особливо незручно.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Укрзалізниця подорож Дніпро поїзди Хмельницький
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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