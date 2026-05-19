Путешествие с УЗ: в компании оправдались, почему пассажирам выдают грязную постель

Грязная постель в купе Укрзализныци. Фото: Мининфраструктуры, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

С марта часть пассажиров Укрзализныци вынуждена платить больше. Перевозчик поднял стоимость комплекта постельного белья для вагонов всех типов. Однако одна из путешественниц пожаловалась на качество постели, в частности, на грязь на ней.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, почему пассажирам предоставляют постельные комплекты ненадлежащего качества, передает Новини.LIVE.

Грязная постель в поездах УЗ

Пассажирка пожаловалась на постельный комплект, весь покрытый пятнами. Девушка рассказала, что довольно часто путешествует поездами Укрзализныци и такая ситуация — далеко не редкость.

Путешественница поделилась кадрами простыни, наволочки и подушки — все постельное серого цвета и с заметными следами грязи. Девушка подчеркнула, что цена за 95 гривен за такой грязный комплект — это слишком.

"В этот раз это уже выходит за все рамки и вызывает такое возмущение, что приходится писать пост в Threads (что для меня не характерно). Я все понимаю: бывают пятна, которые можно не заметить при сборке, но когда они вдоль всей простыни — это уже слишком", — говорится в сообщении.

В УЗ ответили, что самой частой причиной таких случаев является человеческий фактор на этапе сортировки и упаковки в стиральных комплексах. Перевозчик предупредил пассажиров, что из-за перебоев со светом в результате атак России и больших объемов обработки (50 тысяч комплектов в сутки) возможны сбои в контроле качества.

В компании объяснили, что у проводника всегда есть запасные комплекты и пассажир всегда может обратиться за заменой.

