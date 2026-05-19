Подорож з УЗ: у компанії виправдались, чому пасажирам видають брудну постіль

Брудна постіль в купе Укрзалізниці. Фото: Мінінфраструктури, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

З березня частина пасажирів Укрзалізниці вимушена платити більше. Перевізник підняв вартість комплекту постільної білизни для вагонів усіх типів. Проте одна з мандрівниць поскаржилася на якість постелі, зокрема, на бруд на ній.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, чому пасажирам надають постільні комплекти неналежної якості, передає Новини.LIVE.

Брудна постіль в потягах УЗ

Пасажирка поскаржилася на постільний комплект, увесь покритий плямами. Дівчина розповіла, що доволі часто мандрує потягами Укрзалізниці і така ситуація — далеко не рідкість.

Мандрівниця поділилась кадрами простирадла, наволочки та подушки — все постільне сірого кольору та із помітними слідами бруду. Дівчина підкреслила, що ціна за 95 гривень за такий брудний комплект — це занадто.

"Цього разу це вже виходить за всі межі й викликає таке обурення, що доводиться писати пост у Threads (що для мене не характерно). Я все розумію: бувають плями, які можна не помітити під час складання, але коли вони вздовж усього простирадла – це вже занадто", — йдеться в повідомленні.

В УЗ відповіли, що найчастішою причиною таких випадків є людський фактор на етапі сортування та пакування у пральних комплексах. Перевізник попередив пасажирів, що через перебої зі світлом внаслідок атак Росії та великі обсяги обробки (50 тисяч комплектів за добу) можливі збої в контролі якості.

В компанії пояснили, що в провідника завжди є запасні комплекти і пасажир завжди може звернутись за заміною.

