С правого на левый берег Киева за 100 грн: как не переплачивать за такси во время воздушной тревоги

В Киеве во время воздушной тревоги существенно растут цены на билеты на такси. Чтобы добраться с левого на правый берег, пассажиры вынуждены выложить около 1000 гривен. Но есть возможность не переплачивать и вовремя добраться по делам.

Небольшой хитростью, как не переплачивать за такси в тревогу, поделилась пользовательница dovbius в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Как сэкономить на такси в Киеве в тревогу

Девушка рассказала, что не могла добраться с правого на левый берег в 22:30. Единственным вариантом в позднее время для киевлян и гостей столицы является такси — однако ценник на поездки во время воздушной угрозы космический. Она раскрыла, как сэкономить 1000 гривен с помощью Укрзализныци.

"Автобусы и маршрутки уже не поедут на левый. Метро не ходит, электричка последняя уехала. На помощь приходит Укрзализныця", — написала пассажирка.

Пассажирка порекомендовала приобрести билеты на поезд со станции Киев-Пассажирский до станции Дарница. Стоимость места в вагоне плацкарте 128 гривен, а в вагоне купе — 194 гривны. Если покупать места без постельного белья, можно сэкономить еще дополнительно 100 гривен.

Девушка рассказала, что таким способом она за 20 минут и 89 грн доехала до левого берега.

